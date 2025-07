[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Nella mattinata di venerdì 18 luglio 2025 la Confraternita della Madonna di Capocolonna ha donato le somme derivanti dall’incasso dell’evento dell’annullo postale dello scorso 16 maggio. Il ricavato è stato suddiviso in tre parti equamente distribuite aventi come beneficiari: la parrocchia San Dionigi – Basilica Cattedrale per il progetto sui migranti e l’integrazione promosso dal Parroco Mons. Alessandro Saraco, peraltro assistente spirituale della Confraternita e sotto il cui consiglio, si è pervenuti al voler abbracciare quante più esigenze possibili, a riprova dello scopo anche benefico al quale la Confraternita è votata al quale la donazione era pervenuta già alcuni giorni fa. Mentre nella mattinata odierna si è provveduto alla donazione presso la mensa dei poveri Padre Pio della Città di Crotone guidata da Mons. Pancrazio Limina, Confratello ad Honorem, che da anni rappresenta un faro di speranza per le fasce deboli della popolazione e migranti e presso la Caritas Diocesana su indicazione di Sua Eccellenza Rev.ma Mons. Alberto Torriani, padre Arcivescovo della Diocesi di Crotone – Santa Severina e guidata da Don Stefano Cava per cercare di andare incontro alle esigenze delle famiglie più povere.

Soddisfazione nelle parole del Priore della Confraternita Mariana, Cav. Avv. Federico Ferraro che, a nome di tutta la Cattedra e delle Consorelle e Confratelli, ha espresso grande soddisfazione per esser riusciti a creare una rete benefica che, attraverso il contributo dato da coloro che hanno creduto nella bontà del progetto dell’annullo filatelico, ha consentito di arrivare a una considerevole cifra da poter suddividere in eque parti e aiutare quanti più soggetti in difficoltà possibili, ascoltando le esigenze di coloro che, quotidianamente, sono in prima linea per sopperire applicando la Misericordia tanto amata da Papa Francesco, ma anche la rete dell’amore invocata la scorsa domenica da Papa Leone XIV nel corso della sua omelia presso la Parrocchia Pontificia di San Tommaso in Castel Gandolfo.

Presenti la consorella ad honorem Giusy Regalino, le consorelle Serenella e Antonia Galdieri, Maria Stella Marino, Camilla Portiglia e Nella Mustacchio e il confratello Mario Franzin.