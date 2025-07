Il prossimo 12 agosto 2025, a partire dalle ore 20:00, il centro storico di Cirò (KR) tornerà a risplendere grazie a “Incontri DiVini nel Borgo Antico”, l’evento estivo organizzato dall’Associazione Le Quattro Porte, giunto alla sua undicesima edizione. Un appuntamento atteso, che negli anni si è affermato come una delle manifestazioni culturali e sensoriali più suggestive dell’estate calabrese.

“L’amore” è il filo conduttore scelto per quest’anno: un sentimento universale, intimo e condiviso, che verrà declinato in tutte le sue sfumature attraverso percorsi esperienziali che toccheranno arte, musica, gusto, memoria e territorio.

Un viaggio multisensoriale tra le pietre antiche del borgo, alla scoperta delle forme più autentiche e profonde dell’amore.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Amore per il vino, narratore silenzioso di storie e tradizioni. Le degustazioni guidate con le eccellenze enologiche locali diventeranno occasione di scoperta, dialogo e convivialità.

Amore per l’arte, che si esprimerà con installazioni e performance dal vivo, capaci di suscitare emozioni e riflessioni.

Amore per il borgo, che sarà valorizzato come luogo di identità, bellezza e memoria condivisa.

Amore come atmosfera, che pervaderà ogni via del centro storico grazie a un sapiente gioco di luci, suoni e colori, trasformando Cirò in un’esperienza immersiva.

A dare vita alla serata sarà un ricco programma musicale e artistico con la partecipazione di:

WAM – Wine Art Music

Johnny Rop

Sun

Pantarei Band

DJ Mario

The Dream Band

Cala Street Band

Radio Studio 97

Cesko The Vineyard deejay

Una line-up che promette energia, emozione e coinvolgimento per ogni tipo di pubblico, accompagnando i visitatori lungo un itinerario fatto di suoni, sapori e suggestioni.

Come partecipare

Per vivere questa esperienza unica, è possibile acquistare il biglietto in prevendita sul sito ufficiale www.lequattroporte.com oppure direttamente in loco il giorno dell’evento.

Il ticket comprende:

un calice da degustazione,

un porta calice a tracolla,

l’accesso alle degustazioni presso le cantine aderenti.



“Incontri DiVini nel Borgo Antico” non è solo una festa, ma un progetto culturale che negli anni ha saputo promuovere il territorio, valorizzare le risorse locali e rafforzare il senso di comunità.

Cirò, culla del vino e della storia, si conferma anche quest’anno come teatro perfetto per accogliere un evento dove la passione si intreccia con l’identità, la bellezza e l’arte.

Non mancate!