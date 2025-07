Nella giornata di sabato 19 luglio, l’Amministrazione comunale di Santa Severina ha conferito un encomio solenne al Luogotenente Carmine Cefalo, prossimo a lasciare il comando della locale Stazione Carabinieri dopo tredici anni di servizio continuativo presso il territorio comunale.

Il riconoscimento è stato deliberato per rendere omaggio all’elevato senso del dovere, alla professionalità e all’impegno quotidiano dimostrati dal Luogotenente Cefalo nell’assolvimento delle proprie funzioni, nonché per le sue spiccate qualità umane, sempre evidenti nel rapporto diretto con i cittadini, in particolare con le fasce più deboli della popolazione.

Durante la cerimonia, il Sindaco e i membri dell’Amministrazione comunale hanno espresso apprezzamento per la costante collaborazione istituzionale e per la capacità del Luogotenente di rappresentare un punto di riferimento per la sicurezza e la legalità, garantendo una presenza rassicurante e discreta in tutte le circostanze.

È stato inoltre sottolineato l’importante contributo fornito durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, nel corso della quale il comando della Stazione Carabinieri, sotto la guida del Luogotenente Cefalo, ha assicurato una vigilanza attiva sul territorio e un efficace supporto alla cittadinanza, anche nei momenti di maggiore criticità.

Al termine della cerimonia, il Luogotenente ha ricevuto il riconoscimento da parte del Sindaco, tra la partecipazione commossa di cittadini, colleghi e rappresentanti delle istituzioni civili e militari, a testimonianza del profondo legame instaurato con la comunità locale.

Con questo atto formale, il Comune di Santa Severina ha voluto onorare l’intero percorso professionale e umanodi un servitore dello Stato che ha saputo distinguersi per dedizione, integrità e spirito di servizio.