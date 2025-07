Mario Antonio Amato è tornato a ricoprire ufficialmente la carica di sindaco di Carfizzi dopo la decisione della Prefettura di revocare il commissariamento del Comune. La misura è arrivata in seguito alla sospensione della sentenza del Tar Calabria da parte del Consiglio di Stato, che ha momentaneamente bloccato l’annullamento parziale delle elezioni comunali del 2024. Il Tar aveva precedentemente accolto il ricorso della candidata sconfitta Giovanna Macrì, che denunciava irregolarità riscontrate nella sezione elettorale numero 2, tra cui la scomparsa di due schede e l’uso di una scheda irregolare. In seguito a quella decisione, era stato nominato un commissario prefettizio e fissata una nuova data per il voto.

Il sindaco uscente e alcuni consiglieri avevano però presentato ricorso urgente al Consiglio di Stato, sostenendo che il provvedimento del Tar potesse causare uno squilibrio amministrativo. Il Consiglio ha accolto la richiesta in via cautelare, rinviando la decisione definitiva a fine agosto. Questo ha portato alla sospensione del commissariamento e alla riattivazione della giunta guidata da Amato. La vicenda resta però aperta: tutto sarà deciso nel corso della prossima udienza, dalla quale dipenderà la conferma o meno del risultato elettorale che aveva visto Amato prevalere con un margine ristretto.