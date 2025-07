In occasione delle finali scudetto del campionato italiano di Beach Soccer, in programma dal 2 al 9 agosto nella suggestiva cornice di Cirò Marina, è stato annunciato un evento speciale che si terrà giovedì 7 agosto. L’iniziativa, promossa dal Dipartimento Beach Soccer, sarà un momento di celebrazione e riconoscimento per tutti coloro che hanno contribuito al successo della stagione 2025.

Durante la serata saranno ringraziati e premiati i promotori delle tappe e gli sponsor che hanno supportato con passione e costanza l’intero circuito nazionale. L’evento rappresenta anche un’occasione per valorizzare l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Cirò Marina, che da cinque anni sostiene attivamente il movimento del beach soccer italiano.

Un parterre di altissimo livello sarà presente all’iniziativa. Tra gli ospiti confermati figurano:

Gian Carlo Abete, Presidente della LND (Lega Nazionale Dilettanti);

Christian Mossino, Vicepresidente vicario dell’Ufficio Presidenza LND;

Altri nomi di spicco della LND come Saverio Mirarchi, Gianni Cadoni e Giulio Ivaldi, tutti vicepresidenti;

Roberto Desini, Coordinatore Nazionale Dipartimento Beach Soccer;

Fabio Curtacci, responsabile Retail & Marketing di Q8 Italia, figura di primo piano nel panorama manageriale nazionale;

E infine Juan Cusco, Presidente della BSWW (Beach Soccer Worldwide), l’organizzazione che cura gli eventi internazionali FIFA di beach soccer.

“Abbiamo il gotha del beach soccer nazionale e internazionale, insieme ai vertici di Q8 Italia – scrive Roberto Desini, Coordinatore del Dipartimento Beach Soccer – penso sia una splendida vetrina per la città di Cirò Marina e sono certo che faremo una bellissima figura”.

Soddisfazione anche da parte del sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari, che ha commentato con entusiasmo la notizia:

“Accogliere personalità di questo calibro a Cirò Marina è per noi motivo di grande orgoglio. Questo evento non è solo una celebrazione sportiva, ma un riconoscimento tangibile al lavoro che la nostra comunità ha svolto negli ultimi anni per valorizzare il territorio attraverso lo sport e l’accoglienza. Siamo pronti a vivere una serata memorabile che porterà lustro a tutto il territorio.”

La serata sarà dunque non solo una festa per lo sport, ma anche un’occasione per mettere in luce l’importanza del gioco di squadra tra istituzioni, sponsor e organizzatori, che rende possibile un evento di caratura nazionale come quello di Cirò Marina.

Cirò Marina si appresta a vivere un’estate all’insegna dello sport, dello spettacolo e del riconoscimento del lavoro fatto con passione e professionalità.