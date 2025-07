Cresce l’attesa a Crotone per la “PetrosyanMania – Special edition”, il grande evento dedicato alla kickboxing internazionale che si terrà sabato 26 luglio presso il Palamilone. In vista dell’appuntamento, martedì 22 luglio alle ore 18.30, è in programma la presentazione ufficiale dell’evento, che si svolgerà nella suggestiva cornice di via Molo porto vecchio, nel cuore della città.

All’incontro interverranno Armen Petrosyan, atleta e organizzatore della manifestazione, e Giorgio Petrosyan, autentica leggenda della kickboxing e pluricampione del mondo, considerato uno dei migliori fighter di sempre nel panorama mondiale.

Presente anche Fabrizio Ruggiero, atleta crotonese del Team Tsunami Petrosyan, già campione del mondo, che proprio nella sua città si prepara a salire nuovamente sul ring per contendersi un nuovo titolo mondiale. La sua partecipazione rappresenta un motivo d’orgoglio per l’intera comunità sportiva crotonese e un’occasione unica per celebrare lo sport come veicolo di talento e determinazione.

La “PetrosyanMania – Special edition” in programma il 26 luglio sarà una serata ad altissimo contenuto agonistico, durante la quale verranno assegnati tre importanti titoli:

il titolo mondiale Wako Pro di K-1 ,

, il titolo europeo Wako Pro ,

, e il titolo italiano femminile di kickboxing.

Un evento che porterà a Crotone atleti di livello internazionale e che rappresenta una tappa fondamentale per la promozione dello sport sul territorio, con l’obiettivo di avvicinare sempre più giovani alla disciplina e ai suoi valori.

La cittadinanza è invitata a partecipare alla presentazione del 22 luglio per conoscere da vicino i protagonisti e respirare l’atmosfera di uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’estate calabrese.