Si è concluso con note molto positive per l’Accademia Karate Crotone, il Centro Estivo di karate giunto ormai all’ottava edizione. Ancora una volta è stata la splendida cornice dell’Hotel 501 di Vibo a ospitare l’evento magistralmente organizzato dal settore Karate Fijlkam Calabria presieduto dalla dott.ssa Viola Zangara. A curare la parte organizzativa l’ideatore e realizzatore di questo progetto il M° Luciano Dichiera, commissario tecnico regionale nonché Responsabile operativo della commissione regionale di settore.

Il Centro estivo ha visto la partecipazione di 150 atleti, provenienti da tutta Italia. Il team dell’AKC, che ha preso parte all’evento, composto da Antonio Oliverio e Simone Paturzo (classe U21) Alessandro Cafarda (Juniores) e Anselmo Greco (Cadetti) ha seguito con grandissimo interesse e partecipazione le varie lezioni e relativi allenamenti proposti.

Docenti di riferimento il Maestro Francesco Maffolini, già allenatore della Nazionale italiana e della Nazionale del Lussemburgo, direttore tecnico della Master Rapid, una tra le più rappresentative società italiane, coadiuvato dal Maestro Dino Sartiranni; Giuseppe Notarianni, arbitro mondiale Wkf, componente della commissione mondiale degli arbitri Wkf e presidente della Commissione italiana; Angelo Crescenzo, atleta olimpico (a Tokyo 2020), campione del Mondo, d’Europa e d’Italia, Gran Winner Premier League e Emanuele Califano, campione del mondo, d’Europa e d’Italia, hanno catalizzato l’attenzione di tutti i karateka presenti. L’ottima riuscita dell’evento è avvenuta anche grazie al coinvolgimento dello staff tecnico con il Commissario Tecnico M° Luciano Dichiera, il M° Francesco Bellino Responsabile del Centro Tecnico Regionale, l’UdG Vincenzo Martino Commissario Regionale Ufficiali di Gara e alcuni dei collaboratori del CTR presenti come i maestri Enrico De Pace, Pino Lafauci, Francesco Veltri, Maria Quercia e Manuel Lestingi.

E’ stato un Centro Estivo molto importante per i nostri atleti- hanno detto i maestri Rosario Stefanizzi e Luigi Galea, responsabili dei settori kumite e kata dell’AKC- il nostro team è stato sempre presente al centro estivo e i ragazzi sono tornati anche questa volta con una grande voglia di fare, segno, questo, che testimonia l’ottimo lavoro svolto dagli organizzatori e dai docenti coinvolti.La visione del Presidente Regionale settore karate Viola Zangara e dell’organizzatore e ideatore dell’evento Luciano Dichiera è molto ampia e lungimirante – ha detto Enzo Migliarese, Presidente del Comitato Regionale Fijlkam Calabria – seguo dall’esordio questo evento e noto con piacere che migliora di anno in anno. Ringrazio innanzitutto per aver potuto condividere insieme la gradita presenza del Presidente regionale del Coni Calabria, Tino Scopelliti il quale è rimasto piacevolmente colpito della qualità, capacità organizzativa e accoglienza; del Delegato Coni di Vibo Valentia, Michele La Rocca; dell’assessore allo Sport del Comune di Vibo Valentia, Stefano Soriano e dell’Onorevole Dalila Nesci che hanno reso l’evento ancor più importante.