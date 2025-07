Sabato 19 luglio il Rotary Club di Strongoli e la Proloco di Strongoli, insieme, hanno promosso un service solidale finalizzato alla raccolta fondi sulla ricerca delle malattie rare. La Presidente Rosalba Cotrone ha introdotto e moderato la serata. Ha focalizzato l’attenzione sull’importanza del fare rete, ricordando il motto rotariano dell’anno solo “uniti per fare del bene” potremo portare avanti progetti strutturati e che abbiano una ricaduta concreta sul territorio. Ha sottolineato l’importanza di valorizzare il territorio e di porre l’accento sui service solidali perché le nostre vite sono degne di essere vissute se non sono autoreferenziali, ma se ci poniamo a servizio dell’altro e della comunità. Ha spiegato che da anni il Rotary e la Proloco collaborano con l’associazione Il Sorriso di Aurora per la promozione della ricerca sulla Sindrome di Jamuar, malattia rara di cui soffre la piccola Aurora, la giovane cittadina di Strongoli.

Ha ricordato anche che la collaborazione tra il RC Strongoli e l’associazione Il Sorriso di Aurora è ormai pluriennale, risale infatti a 3 anni fa il primo progetto promosso dal RC Strongoli in interclub con RC di Santa Severina, per la raccolta fondi in favore della ricerca, hanno realizzato dei bellissimi calendari con le fotografie dei due borghi, gratuitamente offerte da Gianni Bova e Pino Gentile. Ha anticipato che il progetto dei calendari sarà riproposto anche quest’anno, con foto naturalistiche del territorio e in sinergia con altri Club vicini che hanno già dato la loro completa disponibilità.

Ieri sera, invece, la raccolta fondi per il sostegno alla ricerca delle malattie rare ha sposato un progetto nobile: la presentazione del libro ” Petelia da Filottete a Manio Megonio” scritto dal dott. Aldo Russano. L’aggettivo nobile è legato alla valorizzazione che il libro promuove e soprattutto è legato alla decisione dell’autore che ha deciso di devolvere in beneficenza l’intero ricavato delle vendite del libro. Erano presenti alla serata, il dott. Francesco Benincasa,

Sindaco di Strongoli che, nel suo intervento di saluto, ha posto l’accento sul senso di appartenenza e sull’orgoglio di appartenenza ad un territorio così illustre; l’Avv. Eugenia Perri,

Assessore alla cultura che ha parlato del concetto della bellezza di cui siamo circondati all’interno del nostro territorio ed alla capacità di apprezzarla senza focalizzarsi su piccoli dettagli negativi. Bisogna andare oltre e apprezzare il bello che c’è intorno a noi. Don Simone Scaramuzzino ha parlato dell’importanza del territorio in cui viviamo, della sua storia ma anche delle sue immense risorse.

Il presidente dell’associazione Il Sorriso di Aurora Carmelina Capalbo ha posto l’accento sull’importanza del donare e di come la ricerca su una malattia possa generare dei risvolti anche per altre malattie e di come l’esistenza umana sia legata alla possibilità di promuovere la ricerca.

Edoardo Piscitelli Presidente della Proloco di Strongoli ha confermato l’impegno e la propria disponibilità alle iniziative in sinergia con le altre associazioni presenti sul territorio.

La prof.ssa Anna Russano Cotrone è stata la magistrale relatrice della serata,, accademica pura, che come atto di amore incondizionato continua instancabilmente a restituire memoria al proprio paese attraverso una ricerca documentaria continua. Nel corso della serata ha sapientemente e scientificamente spiegato le motivazioni per le quali Strongoli sia inequivocabilmente l’antica Petelia e ha percorso le tappe del libro che attinge da una bibliografia molto accurata e cronologicamente estesa, che raccoglie le voci più importanti della letteratura archeologica continuando una tradizione di attenzione storica sulla Petelia greca e romana.

L’autore del libro, il dott. Aldo Russano ha concentrato il suo intervento sulla necessità di risvegliare le coscienze e ha esordito ringraziando il dott. Enrico Perri che ha supportato finanziariamente la pubblicazione del libro; Gianni Bova per aver messo a disposizione l’archivio fotografico da cui sono state tratte le foto presenti nel libro; l’editore, il dott. Gianni De Simone.

Una bellissima iniziativa, molto partecipata e ricordiamo a chi fosse interessato che il libro potrà essere acquistato presso l’info pointer della Proloco sito sul lungomare di Strongoli e che il pagamento andrà fatto attraverso bonifico bancario in favore dell’associazione Il Sorriso di Aurora.