Forza Italia – Cirò Marina, intende esprimere soddisfazione e compiacimento, per la recente manifestazione, organizzata dalla Questura di Crotone e dal Comune di Cirò Marina, per l’inizio dei lavori del nuovo Commissariato di Polizia in città.

Un’opera attesa da tempo, che rappresenta un passo concreto verso il rafforzamento della presenza dello Stato nel nostro territorio ed un importante presidio di legalità e sicurezza, unitamente alle già presenti forze di polizia, che sono intervenuti lo scorso 18 luglio.

Un risultato importante, che è stato possibile raggiungere, cosi come rimarcato a più voci, dal sindaco Ferrari, dal Presidente della Regione Calabria on. Occhiuto e dal Sottosegretario di Stato on. Ferro, grazie al lavoro, all’impegno ed alla sinergia istituzionale, di chi ha creduto nella necessità di offrire all’intero comprensorio una struttura moderna ed efficiente a supporto dei cittadini, delle imprese e delle istituzioni.

Forza Italia, da sempre attenta alle istanze del territorio, continuerà a sostenere con determinazione ogni iniziativa volta a promuovere lo sviluppo, la legalità e la tutela degli interessi generali e collettivi.

Il nascente commissariato di P.S. è un segnale forte e concreto, che conferma l’attenzione dello Stato per il nostro territorio.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Congratulazioni, da parte della responsabile Giustizia di F.I. Cirò Marina, avvocatessa Paola Paparo, a tutti coloro che hanno lavorato con impegno per il raggiungimento di questo importante traguardo, con l’auspicio che i lavori possano procedere celermente fino al completamento ed alla consegna della struttura.

Forza Italia

Coordinamento cittadino