È stato inaugurato ufficialmente il SummerTime, il nuovo ed esclusivo Lounge Bar affacciato direttamente sul lungomare di Torre Melissa, che va ad arricchire l’ampia proposta turistica targata Summer Events.

Il SummerTime rappresenta l’ultima tappa di un percorso avviato con successo da Paolo Maltese, già promotore della spiaggia privata ZàMarì, del raffinato Ristorante MariOmare e del Mama Residence, struttura completa con spiaggia privata, bar, ristorante e pizzeria.

Con il SummerTime, l’offerta si amplia ulteriormente, offrendo un luogo unico dove vivere momenti di relax in riva al mare, sorseggiando calici di vini locali, gustando una ricca apricena, e lasciandosi coccolare da un’atmosfera curata nei minimi dettagli. In carta anche rum, whisky e gin di altissima qualità, per gli amanti dei distillati selezionati.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Un ringraziamento speciale va al designer Dott. Francesco Criscuolo, che ha ideato e realizzato l’intero concept del locale, fondendo eleganza e semplicità in un ambiente suggestivo e accogliente: il SummerTime è pensato per chi desidera vivere il mare anche nelle ore serali, tra musica soffusa, buon bere e pieno relax.

“Summer Events Torre Melissa… la vacanza che non ti aspetti” è lo slogan che accompagna questo ambizioso progetto, capace di offrire ai visitatori un’esperienza completa tra ospitalità, cucina e intrattenimento sul meraviglioso tratto di costa ionica calabrese.