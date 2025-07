Un’estate all’insegna della musica e delle bellezze del territorio

Si preannuncia una bella estate quella che si apprestano a vivere i cittadini di Petilia Policastro, gli emigrati che rientreranno per le vacanze, ed i turisti, grazie alla stagione promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Simone Saporito, coadiuvato dalla sua Giunta.

Due i nomi di spicco degli eventi estivi: il primo è quello di Roberta Faccani, ex voce dei Mattia Bazar, che si esibirà il 13 agosto in Piazza Filottete (dalle ore 22) per un concerto che celebra i “50 anni d’amore per la musica!”

L’altro appuntamento di rilievo è con un figlio di questa terra, il noto cantautore Santino Cardamone, che terrà un atteso concerto il prossimo 22 agosto (alle ore 22) in località Santa Spina.

Andando in ordine, Roberta Faccani è una cantautrice italiana nota per la sua carriera come solista e come componente dei Matia Bazar, e ha partecipato a diverse edizioni del Festival di Sanremo.

Nel corso della sua carriera ha lavorato anche nel teatro musicale, interpretando ruoli in musical come “Rent” e “Romeo e Giulietta-Ama e cambia il mondo”. È anche una vocal coach.

Recentemente ha pubblicato un nuovo disco, “Senza far rumore” che segna il suo ritorno discografico; si tratta di una ballad intensa e struggente dedicata a Giancarlo Golzi, storico fondatore e batterista dei Matia Bazar, a dieci anni dalla sua prematura scomparsa. Proprio Golzi volle fortemente l’ingresso di Roberta nella band.

“Sarà un’estate pazzesca e ricca di concerti, il 22 agosto vi aspetto nelle mia Petilia Policastro”: l’annuncio dato, sui suoi canali social, da Santino Cardamone per un evento tra i più attesi della stagione.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

La location e la data, come anticipavamo, sono il Villagio Santa Spina, il 22 agosto: delle scelte sono casuali, visto che la comunità petilina festeggerà il 502° anniversario dell’arrivo della reliquia della Santa Spina nell’omonimo santuario.

Sono trascorsi undici anni dall’esordio di Santino Cardamone nel panorama discografico, col singolo Amsterdam (2014) e dieci dalla pubblicazione dell’album Terra, amore e libertà (2015).

Da allora la sua carriera è stata costellata di successi ed apparizioni Tv (tra cui quella ad X Factor come concorrente e le incursioni con Rosario Fiorello), fedele al suo stile di cantautorato folk condito dall’impegno sociale.

Accanto a questi eventi, naturalmente, anche quest’anno ci saranno quelli, altrettanto interessanti, promossi dagli artisti locali e dalle associazioni che operano sul territorio, alcuni dei quali divenuti ormai tradizionali.

Il tutto in un paesaggio naturalistico, artistico e storico che offre, a chi intende visitare Petilia Policastro, un’ampia galleria di scelta per conoscere le bellezze del territorio e le sue grandi potenzialità. Un mix di eventi capaci di far trascorrere, a coloro che saranno a Petilia Policastro nel periodo estivo, un’estate all’insegna non solo del divertimento, ma anche dell’esplorazione naturalistica e culturale.