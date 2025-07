Melissa, 20 luglio 2025 – Un’esperienza immersiva tra natura, condivisione e scoperta del territorio ha caratterizzato il pomeriggio di domenica 20 luglio, quando si è svolta la tradizionale escursione naturalistica alle cascate di Jurnito, nel cuore del territorio comunale di Melissa. L’iniziativa, promossa dall’Auser Volontariato Melissa e guidata dal presidente Giuseppe Bossa, ha richiamato un centinaio di partecipanti, tra residenti, emigrati di ritorno per le vacanze e numerosi turisti che in questo periodo affollano le coste del crotonese.

Il gruppo ha potuto percorrere sentieri suggestivi circondati da una natura ancora incontaminata, tra boschi, ruscelli e formazioni rocciose, fino a raggiungere le incantevoli cascate di Jurnito. Uno scenario mozzafiato, nascosto tra le pieghe della collina melissese, che ha saputo regalare emozioni e meraviglia ai partecipanti, molti dei quali hanno scelto di immortalare la giornata con scatti fotografici e video amatoriali.

«È stata una giornata straordinaria, con tanta partecipazione e grande entusiasmo – ha commentato il presidente Giuseppe Bossa –. Questo evento è diventato per noi una consuetudine dell’estate melissese, un modo per valorizzare le nostre bellezze naturali e offrire momenti di socialità all’insegna del benessere e del rispetto per l’ambiente».

L’escursione alle cascate di Jurnito, promossa dall’Auser con spirito di volontariato e promozione sociale, si inserisce infatti in un più ampio progetto di riscoperta e tutela del territorio, e rappresenta un’occasione concreta per rafforzare il legame tra la comunità locale e i luoghi più autentici del paesaggio collinare calabrese.

L’iniziativa ha riscosso grande apprezzamento da parte dei partecipanti, molti dei quali hanno auspicato un calendario più ampio di escursioni e attività outdoor. «È stato come entrare in un mondo parallelo – ha raccontato uno dei turisti presenti – lontano dal caos, immersi nei suoni della natura. Un’esperienza che porteremo nel cuore».

Con appuntamenti come questo, l’Auser Volontariato Melissa continua a svolgere un ruolo centrale nella valorizzazione del patrimonio naturalistico e nella costruzione di momenti di condivisione aperti a tutte le età. E con l’estate ancora nel vivo, nuove iniziative sono già in cantiere, sempre nel segno della partecipazione, della cultura del territorio e dell’amore per la natura.