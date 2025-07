Si è concluso il 20 luglio, l’evento “Vinitaly”, svoltosi nella suggestiva cornice della zona archeologica di Sibari. Alla manifestazione hanno preso parte numerose autorità civili, tra cui il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il Prefetto ed il Questore della Provincia di Cosenza.

L’evento ha registrato un’ampia partecipazione di visitatori e operatori del settore, anche provenienti dall’estero, interessati a stringere collaborazioni e valorizzare le eccellenze del territorio.

I tre giorni si sono svolti in un clima di piena sicurezza, grazie al dispositivo messo in campo dalla Questura di Cosenza, sulla base delle direttive impartite dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto.Proprio l’efficace cornice di sicurezza ha ricevuto il plauso del Ministro Lollobrigida, che si è complimentato con tutte le Forze dell’Ordine per aver garantito il sereno svolgimento della manifestazione.