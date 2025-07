Cirò Marina – Nella giornata odierna, il personale della Polizia Locale di Cirò Marina, in collaborazione con i militari dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia locale, è intervenuto con urgenza per mettere in sicurezza un tratto di spiaggia in seguito al ritrovamento di un ordigno inesploso.

L’allarme è scattato dopo la segnalazione di alcuni sub amatoriali che, durante un’immersione nelle acque prospicienti la zona di Punta Alice, nei pressi del relitto della nave Lince, hanno individuato il presunto ordigno. L’area interessata risulta già soggetta a divieto di balneazione, ma è stata ulteriormente delimitata e interdetta con apposita segnaletica e nastri di sicurezza per evitare qualsiasi rischio.

Le autorità presenti hanno invitato i bagnanti ad allontanarsi immediatamente dal tratto di spiaggia coinvolto, garantendo al contempo l’incolumità pubblica e il rispetto delle misure precauzionali previste.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

La zona resterà interdetta fino al completamento delle operazioni di bonifica e messa in sicurezza da parte del nucleo artificieri, al quale spetterà il compito di verificare e neutralizzare l’ordigno.

Le forze dell’ordine raccomandano la massima prudenza e il rispetto dei divieti imposti, invitando cittadini e turisti a collaborare per garantire la sicurezza di tutti.