“Alla Scuola Sottufficiali della Marina Militare della Maddalena mio sogno da bambino”

Per Tommaso dal Nautico “Ciliberto” di Crotone alla Scuola Sottufficiali M.M. della Maddalena per diventare un Guardia Costiera.

Ieri abbiamo festeggiato i 160° della costituzione del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera ed il 19 Settembre c.a. , gli allievi della Scuola Sottufficiali della Marina Militare “D.Bastianini” giureranno fedeltà alla Repubblica italiana. Un «lo giuro» da pronunciare a pieni polmoni, l’unico modo in cui si può promettere qualcosa. Come farà Tommaso Giglio, nato ventidue fa a Ciro’ Marina (KR), ma cresciuto Strongoli Marina, che segue (e persegue) questo sogno fin da bambino. Da piccolo nel Porto Turistico di Ciro’ Marina (KR) durante la processione a mare della festa di San Cataldo, vede la Motovedetta della Guardia Costiera con al Comando il Maresciallo PAPARO Antonio e ne rimane affascinato da quegli uomini in divisa. Decide di diventare uno di loro. Ad ogni costo. Che poi significa solo una cosa: fare dei sacrifici. Imporsi delle regole e dare uno scopo alla propria vita.

Tommaso frequenta l’Istituto Nautico “CILIBERTO” di Crotone e finiti gli studi si imbarca con la Compagnia “GRIMALDI” come Allievo Ufficiale, ma il suo sogno da bambino è quello di diventare un “GUARDIA COSTIERA” , e grazie ai consigli ed agli insegnamenti di quel Maresciallo che vide per la prima volta da bambino ora è riuscito a coronare il suo sogno, tra l’altro se lo e’ ritrovato alle Scuole Sottufficiali come suo Istruttore di Polizia Giudiziaria, il mondo è davvero piccolo. Il 7 Luglio di quest’anno mi si sono aperte le porte delle Scuole Sottufficiali della Maddalena, ed è qui che approccia la vita militare e inizia una vita dura, fatta di regole ferree apparentemente insostenibili per un giovane: «Vedo giorno per giorno la mia passione concretizzarsi e ne sono appagato, nonostante il dover sottostare a una disciplina.

A quest’ultima, infatti, ci si abitua e la si interiorizza. E poi, contrariamente a quanto pensano molti, avere una regola non è per forza una costrizione: col tempo diventa parte del nostro essere Comprendiamo che ci sono delle regole e le accettiamo di buon grado perché ci servono per la nostra formazione personale e professionale», racconta Tommaso.

La giornata alla Scuola Sottufficiali inizia alle 6,00 con la sveglia. Prosegue con il controllo dell’uniforme, la colazione e l’alzabandiera. Solo a questo punto cominciano le lezioni che proseguono fino a pranzo. «Il pomeriggio viene dedicato allo studio o allo sport, racconta oggi l’allievo del 1°Incorporamento 2025 Corso “HERA” Tommaso Giglio. La vita nell’Istituto di Formazione Militare è piena di emozioni e le lezioni continuano fino al pomeriggio. In entrambe, inoltre, non è possibile usare il cellulare durante la giornata ma solo la sera». Si tratta di giornate impegnative dove tutto viene organizzato con precisione, bilanciando attività e riposo, affinché il tempo non venga sprecato.

A Settembre il 19 ci sarà il giuramento e l’allievo vuole continuare a seguire il suo sogno: «Vorrei in seguito continuare la carriera militare è diventare un Sottufficiale del Corpo della Guardia Costiera, perché mi affascina il mare e ciò che fa la Guardia Costiera. Sono inoltre attratto dalla storia del Corpo che proprio in questi giorni ha compiuto 160 anni di attività. Questa è sempre stata la mia passione fin da quando sono entrato nella Scuola Militare: ho una linea di comando che mi mostra questo lato che mi affascina. Ora desidero diventare un Guardia Costiera: un buon militare, rispettato e con buone caratteristiche».