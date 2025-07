A meno di un mese dalla conclusione delle attività e della 2° Edizione del Trofeo Kroton di Pattinaggio Artistico, la FREEDOM TO PLAY ASD è lieta di tirare le somme su un anno ricco di emozioni e traguardi.

Con oltre 130 atleti coinvolti, questo è stato un anno di grandi soddisfazioni. Abbiamo fatto il nostro debutto in federazione con il Trofeo Primi Passi e Giovani Promesse FISR a Reggio Calabria, dove i nostri 20 atleti hanno conquistato un incredibile risultato, portando a casa 20 podi su 20 partecipanti. Inoltre, il Trofeo Kroton si è finalmente svolto nella nostra amata città di Crotone, presso il Palamilone, rappresentando un ulteriore passo avanti sia per la nostra associazione e per la comunità tutta.

Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento ai nostri patrocini. Un particolare riconoscimento va al Comune di Crotone e al sindaco Vincenzo Voce per la sua presenza e sostegno, all’assessore allo sport Luca Bossi, che, nonostante la sua assenza fisica, ha dimostrato il suo appoggio attraverso un messaggio diretto all’intera associazione.

Ringraziamo anche Special Olympics per il patrocinio e per l’incessante supporto della prof.ssa Francesca Pellegrino, direttore provinciale di Special Olympics.

In questo contesto, vogliamo sottolineare l’importanza dell’inclusività nello sport. Crediamo fermamente che ogni atleta, indipendentemente dalle proprie capacità, debba avere l’opportunità di esprimere il proprio talento e di sentirsi parte di una comunità. L’inclusione è un valore fondamentale che promuoviamo con passione e dedizione.

Infine, un grazie di cuore alla stampa che ha seguito e pubblicato le nostre iniziative, contribuendo a dare visibilità al nostro lavoro e ai successi dei nostri atleti.

Siamo già pronti e aspettiamo con ansia il mese di settembre per l’avvio del nuovo anno sportivo, pronti a continuare il nostro impegno per lo sport e l’inclusione.