L’atleta crotonese affronta il turco Golcek al PalaMilone, dove il tifo sarà quasi tutto per lui

A distanza di 20 mesi Fabrizio Ruggiero ci riprova. Sabato prossimo, il kickboxer crotonese del team Tsunami Petrosyan darà l’assalto al titolo mondiale Wako Pro che nel novembre del 2023 aveva conquistato all’Allianz Cloud di Milano battendo ai punti il francese Wassim El Mestari. Stavolta col favore ed il calore del pubblico di casa, cioè dei suoi concittadini giacchè il match è in programma al PalaMilone, contro il turco Volkan Golcek.

Il match è il clou di PetrosyanMania, grande evento nel quale sono in programma ben 15 incontri di kickboxing e muay thai, 8 dei quali a livello internazionale. Spiccano quello per il titolo europeo Wako Pro (che Ruggiero ha vinto due volte e del quale è campione in carica, avendolo rivinto il 24 maggio scorso) fra l’italiano Andrea Festa ed il francese Simon Galland, e quello nel quale c’è in palio il titolo italiano Wako Pro femminile tra Eleonora Zinno e Hiba Boutizla.

Per il nuovo match iridato, Fabrizio Ruggiero ha scelto di scendere di peso (categoria fino a 60 chilogrammi): il fighter crotonese, che per inseguire il suo sogno vive a Milano da quando era adolescente. Combatte sotto le insegne del Team Tsunami Petrosyan, quello dei fratelli Armen e Giorgio Petrosyan, quest’ultimo vera e propria leggenda di questo sport con ben 16 titoli mondiali, re del K-1 Max, del quale è stato il primo a vincere due tornei consecutivi, appena due sconfitte in tutta la carriera. Il kickboxer italo-armeno, che guiderà Ruggiero dall’angolo, ha reso popolare il suo sport come nessuno era riuscito a fare prima di lui ed ha ispirato le ultime due generazioni di atleti.

Il 22 novembre prossimo chiuderà una carriera sul ring forse irripetibile in un evento che si svolgerà all’Allianz Cloud di Milano. Poi, insieme al fratello Srmen si dedicherà alla palestra che già gestisce a Milano ed all’organizzazione di grandi eventi sportivi. La riunione, che sarà trasmessa in diretta su Dazn, avrà inizio alle 19,30, mentre dalle 21,30 sono in programma i match principali.