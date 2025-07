Realizzare una piscina nel giardino è un intervento che coniuga estetica, comfort e valore aggiunto per l’abitazione. Detto ciò, il successo del progetto dipende in larga misura dal corretto posizionamento della vasca, che deve rispondere a criteri tecnici, funzionali ed estetici. Ecco alcuni suggerimenti da parte degli esperti.

Come posizionare la piscina in giardino

La scelta del posizionamento della piscina in giardino non può essere lasciata al caso. È necessario considerare diversi fattori ambientali, strutturali e normativi. In primo luogo si dovrebbe individuare un’area esposta alla luce solare per gran parte della giornata: ciò consente di mantenere l’acqua a una temperatura gradevole e riduce l’insorgenza di alghe e batteri. L’orientamento sud-ovest è generalmente il più indicato.

Per completare la zona piscina in modo funzionale e armonico, perché non prevedere delle strutture accessorie di valore? Tra queste, le casette in legno, come quelle che si possono trovare per esempio su www.casacasette.it/, fungono da soluzione versatile e di grande valore estetico. Si possono utilizzare come spogliatoio, deposito per attrezzi da giardino, locale tecnico per la pompa o magazzino per i prodotti di pulizia. Per di più, il legno si integra perfettamente nel contesto naturale, contribuendo a creare un ambiente caldo e accogliente, in linea con il design dell’outdoor.

Piscina interrata o fuori terra? Le differenze

La scelta tra piscina interrata e fuori terra dipende, anche in questo caso, da diversi fattori tra cui lo spazio disponibile, il budget, le esigenze estetiche e le caratteristiche del terreno.

Le piscine interrate si considerano una soluzione elegante e duratura. Richiedono opere di scavo, una progettazione tecnica dettagliata e, spesso, l’autorizzazione da parte del Comune. Offrono una maggiore personalizzazione in termini di forma e finitura, e si integrano perfettamente con l’ambiente esterno, aumentando in modo significativo il valore dell’immobile

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Le piscine fuori terra sono più semplici e rapide da installare, spesso senza necessità di permessi. Possono essere smontate o spostate in caso di necessità, risultando ideali per chi cerca una soluzione temporanea o per spazi contenuti. I modelli attuali, soprattutto quelli rivestiti in legno o materiali compositi, possono offrire un buon impatto visivo. Tali strutture sono maggiormente esposte alle intemperie e tendono a non integrarsi armoniosamente all’ambiente circostante.

Come arredare il giardino con piscina?

Una volta scelta e installata la piscina, l’arredamento del giardino assume un ruolo chiave per valorizzare l’intero spazio. Il primo elemento da considerare è il rivestimento del bordo vasca antiscivolo e resistente agli agenti atmosferici. Le pavimentazioni in legno composito, pietra naturale o gres porcellanato sono soluzioni funzionali ed esteticamente gradevoli.

Nella zona solarium si consiglia di integrare dei lettini prendisole ergonomici, ombrelloni regolabili e tavolini bassi. L’utilizzo di materiali resistenti all’umidità e ai raggi UV, quali l’alluminio verniciato o le fibre sintetiche intrecciate, garantisce durata nel tempo e facilità di manutenzione.

Per creare un’atmosfera rilassante nelle ore serali, gli esperti consigliano di orientarsi verso delle luci a LED a basso consumo, integrate nella pavimentazione o disposte lungo i bordi della piscina, permettono di valorizzare l’area e garantiscono sicurezza. È possibile anche optare per fari galleggianti o lanterne da giardino per un tocco scenografico e romantico.