San Leonardo di Cutro – Sarà un agosto ricco di emozioni, spettacolo e tradizione quello che animerà Piazza Municipio in occasione della Festa della Madonna del Carmine 2025.

Due serate di grande intrattenimento per celebrare una delle ricorrenze più sentite dalla comunità, con ospiti d’eccezione pronti a far sorridere, cantare e ballare tutto il paese.

Sabato 9 agosto toccherà a Carmine Faraco, volto noto della comicità italiana, protagonista di trasmissioni cult come Zelig e Colorado, celebre per il suo personaggio del “cantante incazzato”. Con la sua chitarra e il suo sarcasmo pungente, Faraco porterà in scena uno spettacolo esilarante, in cui musica e ironia si fondono in un mix irresistibile di battute e parodie.

Il giorno successivo, domenica 10 agosto, sarà la volta degli Area 39, band live tra le più apprezzate in ambito nazionale, noti per la loro capacità di coinvolgere il pubblico con una scaletta che abbraccia grandi classici italiani, successi internazionali e medley ad alto tasso di energia. Il loro concerto inizierà alle ore 22:00, promettendo una serata di festa e divertimento per tutte le età.

I due appuntamenti si inseriscono all’interno del programma ufficiale curato dal Comitato Festa Madonna del Carmine, che ogni anno lavora con impegno per offrire ai cittadini e ai tanti visitatori momenti di intrattenimento di qualità, senza mai perdere il legame con le radici religiose e culturali della tradizione locale.