Un pomeriggio all’insegna della sensibilizzazione verso i temi della tutela del mare, svolto presso la ludoteca Bimbi a Bordo, nel quale i bambini sono stati protagonisti di giochi educativi pensati per trasmettere l’importanza della salvaguardia dell’ecosistema marino.



“Soroptimist per il Mare” è un progetto nazionale ideato dal Soroptimist Club di Rimini e replicato in numerosi club italiani, tra cui oggi anche quello di Crotone. Il progetto nasce con l’obiettivo di educare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente, attraverso attività ludiche e formative.



Significativa è stata la partecipazione della Capitaneria di Porto di Crotone, che ha fornito ai bambini una lezione con un linguaggio adatto alla loro età sulle buone pratiche marine e sul numero di emergenza 1530. Un ringraziamento particolare va al Comandante Francesco Morello, la cui disponibilità e sensibilità hanno dato autorevolezza e valore all’iniziativa.



Importante anche la presenza dei volontari del WWF, che hanno dialogato con i bambini coinvolgendoli nella conoscenza del lavoro svolto per la tutela delle tartarughe marine, promuovendo rispetto e consapevolezza verso l’ambiente.



La ludoteca Bimbi a Bordo ha garantito un’organizzazione impeccabile, offrendo uno spazio accogliente e funzionale indispensabile allo svolgimento delle attività.



A portare il saluto istituzionale è stato l’Assessore all’Ambiente del Comune di Crotone, De Renzo, che ha sottolineato come iniziative di questo tipo incarnino l’impegno concreto dell’Amministrazione nella promozione di progetti educativi rivolti ai più giovani.



Tra i presenti anche il Presidente del Rotary Club di Crotone, che ha interagito con i bambini evidenziando l’importanza della collaborazione tra realtà associative nella promozione della cultura del rispetto ambientale.



Il Soroptimist Club ha inoltre donato alla città alcuni cassonetti per la raccolta differenziata e un cartellone informativo pensato per i bambini, con indicazioni sui tempi di degradazione dei rifiuti più comuni, come bottiglie di plastica, lattine e mozziconi di sigaretta.



Dichiarazione della Presidente, Maria Lucia Cosentino

«Abbiamo voluto lanciare un messaggio chiaro: il mare è un bene prezioso che appartiene a tutti e tutti abbiamo il dovere di rispettarlo. Con questo primo appuntamento ci siamo impegnate attivamente per la tutela dell’ambiente, certi che partendo dai bambini possiamo costruire un futuro migliore. Vederli coinvolti, attenti e curiosi ci sprona a proseguire lungo questo percorso.



Un ringraziamento sentito al Comandante della Capitaneria di Porto di Crotone, Francesco Morello, per la disponibilità e la sensibilità con cui ha accolto la nostra iniziativa; ai volontari del WWF per la preziosa interazione con i bambini e alla ludoteca Bimbi a Bordo per la calorosa accoglienza.»



Una giornata all’insegna della festa e della consapevolezza, che ribadisce l’impegno del Soroptimist Club di Crotone nella diffusione di una cultura della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente, a partire dalle nuove generazioni.



[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT