Per otto giorni, dal 2 al 9 agosto 2025, Cirò Marina sarà il cuore pulsante del beach soccer italiano. La suggestiva località della costa ionica calabrese ospiterà le finali nazionali della stagione 2025, trasformandosi in un’arena naturale dove sabbia e spettacolo si fonderanno tra sport, mare e passione.

Il palcoscenico sarà la PuntoCuore Beach Arena, location ormai iconica per questa disciplina, pronta ad accogliere le sfide decisive per l’assegnazione degli scudetti e la promozione nelle diverse categorie.

Dal 7 al 9 agosto sarà il turno della Serie A, con la partecipazione delle otto migliori squadre italiane. Il tabellone dei quarti di finale del 7 agosto prevede match di altissimo livello:

Farmaè Viareggio BS vs Happy Car Sambenedettese (ore 16:30)

vs (ore 16:30) Napoli BS vs We Beach Catania (ore 17:15)

vs (ore 17:15) Lenergy Pisa BS 2014 vs Cagliari BS (ore 18:30)

vs (ore 18:30) DomusBet.TV Catania BS vs Naxos BS (ore 19:45)

L’8 agosto spazio alle semifinali, mentre sabato 9 si concluderà il torneo con le finali: dal 7° all’1° posto, a partire dalle ore 16:00 fino al grande atto conclusivo delle 20:30, che assegnerà lo scudetto 2025.

Le giornate dal 2 al 6 agosto saranno invece dedicate alla Serie B, con le Finali Scudetto e i Playoff Promozione. Le squadre si sfideranno in una fase a gironi e successivi incroci, con l’obiettivo di conquistare la promozione nella massima serie.

Tra le protagoniste troviamo squadre come Amantea Beach Soccer, Centro Storico, Gladiators, Viareggio, Città di Agropoli, Massimo Palanca, Tirrena Lazio, e Lady Terracina BS. I match decisivi si giocheranno tra mercoledì 6 e giovedì 7 agosto.

Presente anche la Serie A Femminile, che vedrà in campo compagini come Lady Terracina BS, Città di Milano BS, Cagliari BS e Genova BS 2013. Le semifinali sono previste il 2 agosto, con finali il giorno successivo, domenica 3 agosto alle 20:30.

La scelta di Cirò Marina come sede unica di tutte le finali nazionali – maschili, femminili e promozione – è un riconoscimento al valore organizzativo e alla bellezza naturalistica del territorio. L’appuntamento sportivo porterà in Calabria centinaia di atleti, staff, tifosi e appassionati, con un impatto positivo sull’intero comparto turistico locale.

Il Comitato Regionale Calabria della LND ha espresso grande soddisfazione per l’assegnazione dell’evento, sottolineando la sinergia tra istituzioni sportive e amministrazione locale. Per la città si tratta di un’opportunità strategica per valorizzare le sue potenzialità e inserirsi stabilmente nel circuito nazionale del beach soccer.