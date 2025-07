Un vasto incendio sta colpendo duramente in queste ore la località Volvito, nel territorio comunale di Cirò Marina. Le fiamme, alimentate da un forte vento e dalla vegetazione arsa dalla siccità, hanno raggiunto livelli critici, al punto da richiedere la chiusura temporanea della Strada Statale 106 Jonica, arteria fondamentale per la viabilità della zona.

L’incendio, divampato nel primo pomeriggio, si è rapidamente propagato minacciando abitazioni, aziende agricole e infrastrutture pubbliche. Le autorità, vista la gravità della situazione, hanno disposto l’evacuazione preventiva del villaggio Volvito al fine di tutelare l’incolumità dei residenti. Le famiglie sono state trasferite in aree sicure, in attesa dell’evoluzione del rogo.

Sul posto operano ininterrottamente diverse squadre dei Vigili del Fuoco, supportate dai volontari della Protezione Civile e da operatori di Calabria Verde. L’obiettivo è arginare il fronte del fuoco, che si estende per centinaia di metri, e impedire che raggiunga le abitazioni e le coltivazioni vicine. L’intervento si presenta complesso anche a causa delle condizioni meteo avverse, con alte temperature e raffiche di vento che alimentano i focolai.

Al momento, la situazione resta critica e in continua evoluzione. Le autorità locali, in costante contatto con la Prefettura di Crotone, invitano la popolazione a non avvicinarsi alla zona interessata per non intralciare le operazioni di spegnimento e mettere a rischio la propria sicurezza.

Si attendono nelle prossime ore eventuali interventi aerei per contenere il rogo, qualora le condizioni di visibilità e di vento lo permettano. Intanto, la comunità di Cirò Marina segue con apprensione gli sviluppi di questo ennesimo drammatico episodio che mette in ginocchio il patrimonio naturale e agricolo del territorio.