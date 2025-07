Sta dando importanti risultati in materia di sicurezza del territorio la collaborazione che il Comune di Crotone ha instaurato con Calabria Verde.

Anche quest’anno, infatti, una profonda ed attenta attività di pulizia di fossi e canali si sta effettuando anche grazie al supporto di Calabria Verde, attraverso la convenzione che è stata stipulata tra il Comune e l’azienda.

Nell’ottica della sicurezza dei cittadini sono già stati effettuati una serie di interventi nelle aree urbane della città, in ogni quartiere.

Si è, infatti, intervenuto nel quartiere 300 alloggi, alla Cooperativa Settembre 291, in via Gioacchino da Fiore, in via Santa Croce, nel quartiere Farina

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Ed ancora gli interventi hanno riguardato il torrente Cacchiavia, il guado di via Volturno e soprattutto si è provveduto a liberare la foce del torrente Passovecchio.

Queste attività sono essenziali per la messa in sicurezza del territorio e soprattutto sono state fatte e si stanno effettuando, preventivamente, durante l’estate in previsione delle possibili piogge autunnali.

Il Comune in collaborazione con l’azienda sta predisponendo un altra serie di interventi per la sicurezza delle aree urbane della città che vanno ad integrarsi con quelli che sono effettuati, nell’ottica del piano generale delle attività sul territorio, dal settore Lavori Pubblici e dal Settore Ambiente del Comune di Crotone.

“Esprimo un sentito ringraziamento a Calabria Verde per l’importante collaborazione che sta offrendo all’amministrazione con una capillare attività di pulizia e manutenzione dei canali e dei fossi del nostro territorio. Il lavoro puntuale ed efficace messo in campo contribuisce in modo significativo alla tutela del territorio e alla prevenzione del rischio idrogeologico, dimostrando ancora una volta l’importanza di questa sinergia per la salvaguardia dell’ambiente e la sicurezza dei cittadini” dichiara il sindaco Voce.