Il Coordinamento cittadino di Crotone del partito Libertà è Democrazia ha ufficialmente dato avvio alle attività di formazione politica, un progetto ambizioso e strutturato nato con l’obiettivo di costruire una nuova classe dirigente cittadina, più consapevole, preparata e in grado di affrontare con competenza e responsabilità le sfide future.

Le prime sessioni formative si sono svolte nei giorni scorsi in un clima di grande interesse e partecipazione. Al centro dell’incontro, tre temi fondamentali:

• il ruolo del Consigliere comunale e le sue responsabilità istituzionali;

• il Regolamento comunale, strumento imprescindibile per comprendere il funzionamento della macchina amministrativa locale;

• il ruolo del Sindaco, figura cardine nella guida dell’Ente locale, e i suoi compiti in materia di governo, rappresentanza e programmazione.

La formazione è stata pensata non solo per i membri del partito già coinvolti nei dipartimenti tematici e nei gruppi di lavoro, ma anche per tutti coloro – giovani, professionisti, cittadini impegnati – che intendono avvicinarsi alla politica con spirito di servizio e desiderano acquisire le conoscenze necessarie per contribuire in maniera efficace alla vita democratica e amministrativa della città.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

“Non si può amministrare bene ciò che non si conosce” – ha dichiarato il Coordinatore Cittadino, Eugenio Vetere, che ha organizzato gli eventi – “ecco perché abbiamo voluto fortemente questo percorso formativo: perché la competenza è il primo atto di rispetto verso i cittadini. Formare oggi vuol dire investire nel futuro di Crotone e preparare una nuova generazione di amministratori pubblici consapevoli, trasparenti e attenti al bene comune.”

Il progetto di formazione non si esaurirà in un singolo ciclo di incontri, ma proseguirà con appuntamenti periodici e laboratori tematici dedicati alle principali aree di intervento dell’Ente locale: bilancio e finanze pubbliche, urbanistica, servizi sociali, ambiente, partecipazione, strumenti digitali, rapporti tra enti e governo del territorio.

L’obiettivo del Coordinamento cittadino è chiaro: promuovere una politica competente, etica e radicata nella realtà, che sappia offrire soluzioni concrete e non slogan, che conosca le regole per poterle rispettare o cambiarle dove necessario, e che sia in grado di parlare ai bisogni reali delle persone.

La formazione politica promossa da Libertà è Democrazia – ha dichiarato Francesco Torromino, responsabile provinciale per gli Enti Locali del partito – vuole colmare un vuoto: quello lasciato da anni di improvvisazione, personalismi e scarsa conoscenza dei meccanismi amministrativi. Per questo motivo, il partito ha deciso di investire risorse ed energie nella costruzione di un percorso serio e qualificato, aperto a tutti coloro che vogliono contribuire alla rinascita civile e istituzionale della città.

Libertà è Democrazia continua così il proprio cammino, rafforzando la sua presenza a Crotone e distinguendosi come forza politica attenta alla formazione, alla trasparenza e alla partecipazione dal basso. Un progetto che punta a costruire, passo dopo passo, una nuova speranza per la città e per l’intero territorio provinciale.