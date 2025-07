Il documentario sarà introdotto dalla produttrice Ottavia Virzì.

Alle 19.30 appuntamento con il podcast condotto da Valerio Desirò in compagnia di Ketama126 ed Eterobasiche

Crotone, 23 luglio – Sarà “Come se non ci fosse un domani”, il documentario che getta uno sguardo intenso e partecipe sul movimento di Ultima Generazione, diretto da Matteo Keffer e Riccardo Cremona, l’evento centrale della terza serata di “E io ci sto”, giovedì 24 luglio. Il documentario sarà introdotto dalla produttrice Ottavia Virzì che sarà presente al termine della proiezione per un dibattito con il pubblico (il biglietto d’ingresso ha un costo di 8€ ed è valido per una singola serata).

Il film esplora da vicino il movimento di Ultima Generazione, gruppo di attivisti che ha scelto la disobbedienza civile non violenta per denunciare l’inazione politica di fronte alla crisi climatica. Attraverso azioni simboliche e di forte impatto – come blocchi stradali e attacchi a opere d’arte – gli attivisti cercano di scuotere le coscienze e ottenere risposte urgenti. Seguendo da vicino le storie di cinque giovani attivisti, mettendo in luce le loro motivazioni personali, i dubbi, le difficoltà quotidiane e la determinazione che li porta a rischiare multe, processi e stigmatizzazione pubblica. Oltre al racconto individuale, il film solleva interrogativi più ampi sul diritto all’attivismo, sulla libertà di espressione e sul ruolo della protesta in una società sempre più polarizzata. Un’opera necessaria e coinvolgente che invita a riflettere, senza filtri, sull’urgenza della crisi ambientale e sul significato di prendere posizione oggi.

La rassegna si concluderà venerdì 25 luglio con “Pino”, documentario di Francesco Lettieri che rende omaggio a Pino Daniele. Attraverso una lunga intervista video inedita, Pino racconta in prima persona sogni, lotte, successi e delusioni, aprendo uno squarcio intimo sul suo mondo interiore. Il film è arricchito da oltre 50 ore di materiali mai visti prima: concerti, momenti di backstage, appunti personali, strumenti musicali, e luoghi simbolo della sua vita. Grazie alla collaborazione della Fondazione Pino Daniele Ets e al marchio celebrativo “70/10 Anniversary”, il documentario raccoglie anche le testimonianze di amici e colleghi – da Vasco Rossi a Eric Clapton, da Fiorella Mannoia a Pat Metheny – e si impreziosisce con i ricordi del figlio Alex, che condivide il ritratto privato di un padre e di un artista che ha lasciato un segno profondo nella storia della musica. Seguirà un dibattito con il regista.

Gli sponsor: Salvaguardia Ambientale, Marilù Greco, Catrol, Ninarello, Istituto Sant’Anna, Azienda Agricola Giovanni Spina, Aurora Innovation, Assicurazioni Proto.

Partner tecnici: UNICAL (dipartimento DiBEST), EIIS, Officina Kreativa, Monea, Angela Vitale, Michele Affidato Orafo, Caffè Italia, La Credenza di Nonna Franca, Iron Bewery, Maximum Italia, Ehilà, Gin Celeste, Baco, Antica Kroton, Line, City Drink, Porto Vecchio, Uramare Shusi.

Media partner: Esperia Tv e Videocalabria.

La rassegna E io ci sto – il cinema sotto le stelle, ideata dall’associazione omonima – che raccoglie i migliori prodotti non fiction del mondo dell’audiovisivo è riuscita a portare in città negli ultimi anni ospiti come i registi Matteo Garrone, Agostino Ferrente, Filippo Vendemmiati, Francesco Costabile, Emanuele Gerosa, Lisa Bosi; la drag queen Priscilla, il regista e fotogiornalista Matteo Delbò, l’attivista iraniana Pegah Moshir Pour, Fabio Canino; il fotografo Francesco Faraci, il fumettista Luca Scornaienchi, lo scrittore Maurizio Fiorino; lo scultore Antonio Affidato e l’autore Gianluca Facente.

Info e modalità di ingresso: il biglietto d’ingresso ha un costo di 8€ ed è valido per una singola serata. Può essere acquistato online sulla piattaforma DICE (dice.fm) oppure direttamente all’ingresso la sera dell’evento. Tessera associativa: costo 10€, attivabile direttamente a Orto Tellini. La tessera consente di partecipare a tutti gli eventi della rassegna ed è valida fino al 31 dicembre 2025. Include inoltre l’accesso a tutti gli altri eventi organizzati da “E Io Ci Sto” durante il 2025. L’ingresso è gratuito per le persone con disabilità, per i caregiver e per i minori di 14 anni. Nel rispetto dell’ambiente, sarà disponibile acqua gratuita per tutto il pubblico. Si invita il pubblico a contribuire alla sostenibilità portando con sé una borraccia riutilizzabile. Infine, si consiglia di portare un telo o un cuscino per potersi sedere sull’erba durante gli eventi.

I luoghi del festival: Orto Tellini (via Generale Tellini); Urban Center di Antica Kroton Futura (viale Cristoforo Colombo, Crotone c/o Area Marina protetta), Euromoda (piazza Pitagora, 24); Porto Vecchio (via molo porto vecchio).