Barberio (Fed.prov. Crotone): “Lo Stato centrale supporti le nostre battaglie per la salute e la provincia di Crotone che da 25 anni con un decreto che obblighi ENI a rispettare i patti del 2019”

Roma, 23 luglio 2025. Il segretario provinciale della federazione di Crotone Leo Barberio, accompagnato dai rappresentanti della segreteria provinciale e del circolo di Crotone è intervenuto durante la conferenza stampa in Senato sul tema del SIN di Crotone voluta dal Senatore Nicola Irto e dalle forze del centrosinistra Calabrese. “Vogliamo certezze su dove finiranno i veleni: Oggi il commissario Errigo ha dichiarato che l’invio fuori regione dei rifiuti non è certo ma le attività di bonifica sono iniziate e i cittadini non sanno se potranno dire addio alle scorie” ha dichiarato Barberio.

“Concordo pienamente la proposta del Senatore Irto: Vogliamo un decreto nazionale sulla vicenda che chiarisca definitivamente la situazione e vogliamo soprattutto un piano, da parte di ENI, che finanzia screening sanitari e processi di transizione economica e sostenibile per il territorio”.