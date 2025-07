Un vasto incendio ha colpito nelle ultime ore la località Volvito, nel territorio di Cirò Marina, costringendo all’evacuazione totale un villaggio turistico, dove erano ospitate 245 persone, tra cui molti bambini, anziani e famiglie in vacanza. Le fiamme, alimentate dal vento caldo e dalla vegetazione secca, hanno rapidamente avvolto l’area boschiva adiacente alla Strada Statale 106, rendendo necessario, oltre all’evacuazione del villaggio, anche la chiusura temporanea della Statale 106 per garantire la sicurezza dei soccorritori e degli automobilisti e della chiusura della Ferrovia.

A coordinare l’impegnativo intervento è stata l’amministrazione comunale con il reparto manutentivo guidati dal vicesindaco di Cirò Marina, Pietro Mercuri, e il responsabile della Protezione Civile Giuseppe Frisenda, in stretto raccordo con le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco, Calabria Verde, il Corpo Forestale, Carabinieri, Polizia Locale e volontari appartenenti a varie associazioni del territorio. Presente anche il Sindaco di Crucoli, Cataldo Librandi. Fondamentale anche il supporto logistico offerto dalle associazioni di Protezione Civile, Misericordia di Cirò Marina, Croce Rossa e NEST che hanno fornito mezzi, acqua e aiuto diretto sul campo.

Gli ospiti del villaggio, messi in salvo con prontezza, sono stati inizialmente radunati nell’area dei Mercati Saraceni, dove è stata organizzata una prima accoglienza d’emergenza. Subito dopo, sono stati trasferiti presso l’Hotel Atena per il pasto, mentre per il pernottamento si è attivata una rete solidale composta da numerosi Bed & Breakfast presenti a Cirò Marina, Crucoli Torretta e Torre Melissa.

A contribuire all’assistenza degli sfollati anche i ristoratori locali, che hanno inviato generosamente pizze, piatti caldi e anche pasti adatti a persone celiache, dimostrando un encomiabile spirito di comunità e solidarietà.

La situazione resta monitorata, mentre i mezzi antincendio continuano a lavorare senza sosta per contenere il fronte del fuoco, evitando che le fiamme raggiungano altre aree sensibili. Restano in vigore l’interdizione dell’area colpita e la massima attenzione da parte della popolazione, invitata a non avvicinarsi alla zona per non ostacolare le operazioni in corso.

L’emergenza, seppur drammatica, ha messo in luce la capacità di reazione del territorio e la straordinaria collaborazione tra istituzioni, volontari e cittadini. Un segno forte di come, anche nelle difficoltà, Cirò Marina e il suo comprensorio sappiano rispondere con umanità, prontezza e cuore.