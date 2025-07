Nella giornata di ieri, su segnalazione di alcuni cittadini, il personale della Polizia Locale di Cirò Marina è intervenuto per mettere in sicurezza un nido di tartaruga Caretta Caretta.

Il punto scelto per la deposizione non era isolato e poteva costituire un pericolo per le uova. Per questo motivo, l’intervento rientra nelle azioni di tutela di una specie protetta che, ormai da anni, sceglie la Costa Saracena per deporre le proprie uova.

Invitiamo tutti i cittadini a rispettare l’area, non manomettere il nido e non avvicinarsi, per non compromettere il regolare processo di schiusa.

Cirò Marina è anche questo: natura, tutela e bellezza da preservare.