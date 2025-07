Con oltre trent’anni di fedeltà alla Federazione Italiana Nuoto (FIN), Giuseppe Benevento è stato ufficialmente nominato Fiduciario della Sezione Salvamento. Un incarico di grande rilievo che premia un percorso professionale e umano costruito con passione, competenza e totale dedizione alla formazione e alla promozione della sicurezza in acqua.

Originario di Cirò Marina, Benevento rappresenta una figura storica per il territorio in ambito acquatico e formativo. In questi anni ha conseguito una lunga serie di qualifiche specialistiche: dal Brevetto di Assistente Bagnanti ai livelli di Istruttore di Nuoto di 1° e 2° livello, dal titolo di Coordinatore di Scuola Nuoto a quello di Maestro di Salvamento, fino all’abilitazione come Allenatore di Nuoto e Nuoto per Salvamento. Completa il suo profilo il Brevetto di Istruttore di Primo Soccorso con abilitazione BLSD per l’uso del defibrillatore.

Ma al di là dei titoli, ciò che contraddistingue Giuseppe Benevento è l’impegno sociale e formativo: ogni anno ha formato numerosi studenti e disoccupati del territorio, trasformandoli in Bagnini qualificati pronti a trovare impiego nelle strutture balneari della zona. Un’opera preziosa di inclusione e sviluppo, che ha rappresentato per molti giovani un primo accesso concreto al mondo del lavoro.

Molti di questi corsi si sono svolti anche all’interno della Piscina Comunale di Cirò Marina, struttura oggi chiusa da tempo ma che ha visto generazioni di allievi crescere e apprendere sotto la sua guida. Una struttura che, finalmente, tornerà presto a nuova vita: proprio quest’anno, l’Amministrazione Comunale ha avviato i lavori di ristrutturazione per restituirla alla cittadinanza e rilanciarne l’uso sportivo e formativo.