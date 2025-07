Una notizia attesa e accolta con entusiasmo nel mondo del vino e dell’agroalimentare italiano: il “Cirò Classico” ha ottenuto il prestigioso riconoscimento DOP – Denominazione di Origine Protetta – da parte della Commissione Europea. Un sigillo di qualità che certifica e tutela il legame profondo tra questo vino straordinario e il territorio da cui trae origine.

Il Cirò Classico viene prodotto esclusivamente nei comuni di Cirò e Cirò Marina, nella provincia di Crotone, un’area della Calabria che da secoli lega la propria identità alla coltivazione della vite. Qui, sulle colline che si affacciano sul mar Ionio, il vitigno autoctono Gaglioppo trova il suo habitat ideale. Dalle sue uve nasce un vino dal carattere inconfondibile: rosso rubino intenso, con sentori fruttati e speziati, vellutato al palato e capace di evolvere con eleganza nel tempo.

Il riconoscimento europeo rappresenta molto più di un semplice marchio: è la consacrazione ufficiale di un patrimonio enologico che affonda le sue radici nella storia della Magna Grecia. Un risultato che premia il lavoro quotidiano dei viticoltori calabresi, la dedizione delle cantine locali, la tenacia di un territorio che, attraverso il vino, racconta cultura, tradizione e innovazione.

Grazie alla DOP, il “Cirò Classico” entra nell’élite delle eccellenze italiane certificate a livello europeo, con benefici concreti per i produttori in termini di tutela contro le imitazioni e di promozione nei mercati internazionali. Un’occasione per rilanciare l’immagine della Calabria come terra di qualità, gusto e autenticità.

Il disciplinare di produzione del “Cirò Classico DOP”, che definisce con precisione i criteri tecnici, geografici e produttivi, è consultabile sul sito ufficiale del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) al seguente indirizzo:

👉 www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625

Con questo importante traguardo, il “Cirò Classico” si conferma ambasciatore dell’eccellenza vitivinicola calabrese e italiana nel mondo. Un vino che non è solo gusto, ma espressione autentica di un territorio che oggi più che mai vuole essere protagonista.