A partire da questa sera, sabato 26 luglio, alle ore 19:00, entra ufficialmente in vigore l’isola pedonale su via Lungomare Stefano Pugliese a Cirò Marina, nel tratto compreso tra via Cattaneo (ingresso Porto) e via Paternò (Chiesa di San Cataldo). Una misura pensata per garantire maggiore sicurezza, fruibilità e vivibilità del lungomare durante il periodo estivo, in coincidenza con la fiera e i numerosi eventi serali che animeranno la città.

L’ordinanza prevede che l’isola pedonale sarà attiva tutti i giorni in fascia serale fino al prossimo 31 agosto, permettendo ai cittadini e ai turisti di passeggiare liberamente sul tratto più suggestivo della costa cittadina, senza la presenza di veicoli.

Durante le ore diurne, invece, la viabilità sarà consentita ma solo a senso unico in direzione nord, con accesso da via Cattaneo verso via Paternò. Una soluzione che permette la fluidità del traffico limitando al contempo l’impatto ambientale e acustico in una zona frequentata da famiglie, bambini e visitatori.

Per i veicoli che necessitano di attraversare la zona in direzione nord durante le ore di attivazione dell’isola pedonale, è stato predisposto un percorso alternativo ordinario:

via Gabriele D’Annunzio

piazza Diaz

proseguimento verso nord

In caso di eventi su piazza Diaz – come quello previsto per la serata odierna – l’itinerario alternativo sarà deviato ulteriormente su un percorso più ampio:

piazza Kennedy

via Brescia

via Brindisi

via Mazzini

via Omero

via Boccaccio

via Tirone

Per facilitare l’orientamento, è disponibile anche un percorso interattivo su Google Maps al seguente link:

🔗 https://maps.app.goo.gl/2Q97BM2vPYJ3STtp6

La Polizia Locale sarà presente lungo tutto il tratto interessato per gestire il traffico, fornire indicazioni e assicurare il rispetto dell’ordinanza. Il Comune invita tutti i cittadini alla massima collaborazione per favorire una gestione ordinata e sicura della viabilità.

Una scelta, quella dell’isola pedonale, che mira non solo a migliorare la sicurezza stradale, ma anche a promuovere uno stile di vita più sano e sostenibile, valorizzando uno dei luoghi simbolo della socialità e della bellezza naturale di Cirò Marina.

