In occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento, la città di Cirò Marina ha ospitato una significativa iniziativa all’insegna della sicurezza in mare, della formazione e della sensibilizzazione. Con il mare Jonio a fare da cornice, la manifestazione ha ribadito il valore fondamentale della prevenzione e dell’educazione civica in ambito sanitario e balneare.

L’evento, organizzato dal Comune di Cirò Marina in collaborazione con la World Health Organization, la Rete dei Comuni Sostenibili, l’associazione Jonio Sicuro, la Misericordia di Cirò Marina, e la Federazione Italiana Nuoto, ha visto una forte partecipazione di volontari e bagnini.

La giornata ha preso il via alle ore 18:30 presso il Parco Acquatico Senza Limiti della famiglia Bonessi, con i saluti istituzionali del Sindaco, dell’Assessore al Turismo Giuseppe Strancia, del Consigliere delegato alla Protezione Civile Mario Turano e della Consigliera Virginia Marasco. È seguita una dimostrazione pratica sulla Spiaggia Libera di Località Cérvara, dove si è svolta una spettacolare simulazione di salvataggio in mare, eseguita dai bagnini sotto il coordinamento del Fiduciario di Salvamento FIN Giuseppe Benevento.

Durante l’esibizione, è stato simulato un intervento di salvataggio di un pericolante, portato in salvo con tecniche di soccorso, seguito da un’attività di rianimazione cardiopolmonare (RCP) con l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico. La simulazione di primo soccorso è stata realizzata anche dall’associazione Jonio Sicuro guidata da Saverio Fiore che ha evidenziato le corrette manovre da eseguire in caso di arresto cardiaco e l’importanza della defibrillazione precoce.

Presente anche la Misericordia di Cirò Marina, con una squadra formata per l’occasione che ha colto l’opportunità per informare i presenti non solo sui rischi legati all’annegamento, ma su un ampio spettro di tematiche preventive.

«La prevenzione è una missione quotidiana», ha ricordato la presidente Maria Abbruzzino insieme ai volontari della Misericordia. Ogni singola azione che contribuisce a salvare anche una sola vita rappresenta un successo per tutta la comunità.

L’evento si è svolto sotto il segno della Bandiera Blu, riconoscimento simbolico e concreto dell’impegno di Cirò Marina per la tutela dell’ambiente marino e la sicurezza dei bagnanti.

Un ringraziamento è stato rivolto all’amministrazione comunale per il sostegno, alle associazioni presenti, a tutti i volontari intervenuti e a Giuseppe Benevento, figura di riferimento nel territorio per la formazione di bagnini, istruttore BLSD e da quest’anno anche Fiduciario di Salvamento della FIN.