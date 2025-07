Nel pomeriggio di ieri il Comune di Melissa ha celebrato la Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento, un momento di grande valore educativo e sociale, volto a sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza della sicurezza in mare.

Durante l’evento si sono svolte dimostrazioni operative a cura dell’Associazione di Protezione Civile di Melissa, con l’impiego di mezzi e personale specializzato nel soccorso marittimo. Un’occasione per conoscere da vicino il lavoro di chi, ogni giorno, è impegnato nella tutela della vita umana in acqua.

Il Comune di Melissa ha aderito con convinzione all’iniziativa promossa dalla FEE – Foundation for Environmental Education, che ha coinvolto tutti i Comuni insigniti della Bandiera Blu in una campagna unitaria di sensibilizzazione sulla sicurezza e la prevenzione degli incidenti in mare.

Un impegno concreto per diffondere la cultura della responsabilità e della salvaguardia della vita, valori pienamente condivisi dalla nostra comunità.

Il Sindaco Luca Mauro ha voluto rivolgere un particolare ringraziamento a tutti i partecipanti e collaboratori:

“Ringrazio sinceramente l’Associazione di Protezione Civile di Melissa per la professionalità e la disponibilità dimostrate anche in questa occasione. La loro presenza è garanzia di sicurezza e punto di riferimento per tutta la comunità.

La prevenzione è un dovere collettivo: eventi come questo aiutano a costruire consapevolezza e a promuovere comportamenti responsabili.

Il mare è una ricchezza da vivere, ma anche da rispettare, con attenzione e prudenza.”