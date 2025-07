Nella giornata del 25 luglio, i Carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro hanno notificato tre provvedimenti di Divieto di Accesso ad Aree Urbane (DASPO urbano) emessi dal Questore della Provincia di Crotone nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili di aver preso parte a una violenta rissa avvenuta nel marzo scorso all’interno di un locale del centro cittadino di Mesoraca.

Il grave episodio, che aveva destato allarme e preoccupazione tra i residenti e gli avventori, ha richiesto l’intervento immediato dei militari dell’Arma, i quali hanno avviato tempestive indagini che hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e identificare i principali responsabili.

I tre soggetti, già noti alle forze dell’ordine, sono stati ritenuti responsabili di condotte particolarmente aggressive e pericolose, tali da compromettere la sicurezza pubblica e l’ordine nei luoghi della movida cittadina. Per tale ragione, in seguito all’attività dei militari della Stazione di Mesoraca, il Questore di Crotone ha disposto nei loro confronti l’applicazione del DASPO urbano, misura di prevenzione introdotta dalla normativa vigente per tutelare la sicurezza nei luoghi pubblici e contrastare fenomeni di degrado urbano.

L’attività condotta dalla Compagnia Carabinieri di Petilia Policastro rappresenta un’importante risposta istituzionale alle richieste di legalità e sicurezza provenienti dalla cittadinanza, ed evidenzia ancora una volta l’efficacia dell’azione preventiva e repressiva dell’Arma dei Carabinieri, svolta in stretta sinergia con l’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotoneribadisce l’impegno quotidiano delle Stazioni nel garantire il rispetto delle regole di convivenza civile, con l’obiettivo di preservare la tranquillità e la sicurezza delle comunità locali.