Domenica 27 luglio, alle ore 21.30 in piazza Diaz a Cirò Marina, la grande cultura torna protagonista con una serata speciale all’insegna del teatro e della valorizzazione del territorio: in occasione del Premio Antica Krimisa, andrà in scena la celebre commedia di William Shakespeare “Le allegre comari di Windsor”, nell’adattamento brillante di Edoardo Erba.

Lo spettacolo è portato in scena dalla compagnia Artemisia TeatroLab di Cirò, con la regia e i costumi curati da Mariella Lippo, e vede protagonisti gli attori Maria Pina Guerra, Gilda L’Arab, Ernesto Marletta e Maria Passaro. La direzione musicale è affidata a Simona Caliandro, la realizzazione scenica ad Angela Gassi, luci e audio a Pino Matera. L’iniziativa è sostenuta dalla Federazione Italiana Teatro Amatori (FITA).

L’evento rientra nelle celebrazioni del Premio Antica Krimisa, riconoscimento che omaggia figure di rilievo per l’impegno culturale, artistico e sociale legato alla storia e all’identità calabrese. Un appuntamento che unisce spettacolo e riflessione, nel segno della memoria storica della Magna Grecia e della vivacità contemporanea di Cirò Marina.

Una serata da non perdere, che celebra il teatro, le eccellenze locali e l’orgoglio di appartenere a una terra ricca di cultura e talento.