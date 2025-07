Giorno 27 luglio 2025, nel meraviglioso scenario del ristorante il “Gabbiano” di Cirò Marina, si è svolto il passaggio delle consegne, tra il presidente uscente Giovanni Ciccopiedi e il nuovo presidente Christian Vumbaca per l’anno rotariano 2025/2026.

Alla cerimonia hanno partecipato alcune delle massime cariche rotariane, tra cui la past governor Maria Porcino, la quale ha ringraziato il presidente uscente e la sua squadra per il lavoro eccellente svolto nel corso dell’anno, evidenziando la dedizione dedicata al servizio della comunità e alla promozione dei valori rotariani. Oltre alla presenza delle autorità civili, religiose e associazioni locali.

Nel suo discorso di saluti, il presidente uscente ha illustrato le numerose attività svolte nel corso dell’anno, anno più che positivo; ha saputo svolgere l’attività rotariana con grande personalità, professionalità e serietà. Ha poi voluto ringraziare i soci, anche con alcuni riconoscimenti, per la loro dedizione e per il loro vivo impegno nella realizzazione del service.

Il presidente Vumbaca, visibilmente emozionato, ha presentato la sua squadra e descritto il suo programma, le numerose attività che intende realizzare, l’impostazione del lavoro e del service che saranno svolti nel corso dell’anno, fortemente rivolti alla nostra città, al nostro territorio, con un’attenzione particolare all’alimentazione sana. Ha richiamato i valori di solidarietà, service e amicizia, posti alla base delle finalità rotariane e la volontà di voler continuare i progetti già iniziati negli anni precedenti. Questo dimostra l’impegno del club nel mantenere una presenza attiva e significativa nella comunità.

L’evento rotariano si è concluso con le congratulazioni e il messaggio del governatore Dino De Marco letti dall’assistente Giuseppe Franco il quale ha augurato al presidente Vumbaca e alla sua squadra un buon lavoro all’insegna dei valori rotariani seguendo il motto del Rotary International per l’anno rotariano 2025-2026 che è “Uniti per fare del bene”

Il passaggio delle consegne è un’occasione importante per riflettere sui risultati conseguiti e per guardare avanti con nuovi obiettivi e progetti. Il Rotary club Cirò svolge un ruolo significativo per il territorio e per l’intera comunità.