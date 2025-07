Come Presidente della Sezione Agroalimentare di Confindustria Crotone, desidero esprimere la mia più sincera gratitudine e un profondo sentimento di orgoglio per il riconoscimento ufficiale, da parte della Commissione Europea, della Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) “Cirò Classico” come DOP tutelata a livello comunitario.

Questo storico risultato è prima di tutto il frutto del lavoro instancabile, della dedizione e della visione dei nostri viticoltori, custodi di un sapere antico che ha attraversato i secoli e che oggi viene giustamente valorizzato a livello internazionale. A loro va il nostro più sentito ringraziamento: hanno saputo trasformare la tradizione in eccellenza.

Un doveroso ringraziamento va anche al Ministro Francesco Lollobrigida, all’Assessore Regionale Gianluca Gallo e al Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, per l’impegno concreto nel sostenere le filiere d’eccellenza del Sud Italia. Il loro supporto istituzionale ha contribuito in modo determinante a raggiungere questo prestigioso traguardo che rafforza l’identità agroalimentare della Calabria e ne promuove l’immagine nel mondo.

L’ottenimento della DOCG “Cirò Classico”, inserita ora nel registro europeo delle DOP, rappresenta un riconoscimento tangibile della qualità superiore del nostro vino, espressione autentica del vitigno Gaglioppo e del microclima unico della nostra fascia collinare litoranea, tra il mare Ionio e il massiccio della Sila. Un vino rosso rubino intenso, complesso al naso, armonico al palato, con una struttura capace di evolversi nobilmente nel tempo.

Questa conquista, tuttavia, non è un punto d’arrivo, ma uno stimolo a fare ancora meglio: per rafforzare le reti tra produttori, per consolidare l’identità territoriale, per aprirci ai mercati internazionali con una narrazione nuova e autorevole.

Il sistema delle Indicazioni Geografiche, come ha sottolineato il Ministro Lollobrigida, è la strada da percorrere per dare valore al lavoro agricolo e per affermare la sovranità alimentare come motore di sviluppo sostenibile.

Confindustria Crotone continuerà ad affiancare le imprese del comparto vitivinicolo e agroalimentare con spirito di servizio, innovazione e collaborazione, nella certezza che il Cirò Classico DOCG non rappresenti solo un vino eccellente, ma un simbolo vivo della Calabria che sa crescere, raccontarsi e farsi rispettare.

Con stima e orgoglio,

Alessandro Cuomo

Presidente Sezione Agroalimentare

Confindustria Crotone