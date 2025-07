Nell’odierna mattinata, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Crotone, Colonnello Raffaele Giovinazzo, ha presentato i Marescialli neo giunti, al termine del Corso di Formazione Triennale frequentato presso la prestigiosa Scuola Marescialli Carabinieri di Firenze, destinati a rinforzare i Reparti del Comando Provinciale.

Alle dipendenze della Compagnia Carabinieri di Crotone, sono arrivati i Marescialli:

Alessandra Capussela, 22enne avellinese, alla sua prima esperienza militare, diplomata con maturità scientifica, assegnata alla Stazione dei Carabinieri di Cutro (KR);

Francesco Di Fatta, 23enne palermitano, anch’egli alla sua prima esperienza militare, con diploma di maturità classica, in servizio alla Tenenza dei Carabinieri di Isola di Capo Rizzuto (KR);

Enrico Soldano, 23enne della provincia di Barletta-Andria-Trani, già VFP1 dell’Aeronautica Militare presso la Compagnia d’Onore dell’Ufficio Presidio e Cerimoniale della COMAER a Roma, diplomato con maturità scientifica;

Claudia Caccavale, 24enne casertana, alla sua prima esperienza militare, destinata alla Stazione dei Carabinieri di Crotone Principale.

Alla Compagnia dei Carabinieri di Petilia Policastro (KR) sono stati assegnati:

Loris Ciccarone, 25enne della provincia di Bari, già effettivo come Carabiniere per due anni alla Stazione di Besozzo (VA), con diploma scientifico, ora in servizio alla Stazione di Roccabernarda (KR);

Luisa Manco, 25enne di Gioia del Colle (BA), ex volontaria civile e Carabiniere per quasi un anno, destinata alla Stazione di Petilia Policastro (KR).

Alla Compagnia dei Carabinieri di Cirò Marina (KR) sono stati invece assegnati:

Gabriele Capone, 23enne, diplomato con maturità scientifica;

Tindara Briguglio, 25enne messinese, diplomata al Liceo delle Scienze Umane. Entrambi alla loro prima esperienza militare, presteranno servizio presso la Stazione di Cirò Marina;

Giuseppe Acquaviva, 25enne della provincia di Foggia, già Carabiniere per due anni alle Stazioni di Chiavenna e Traona (SO), diplomato con maturità scientifica, destinato alla Stazione di Cirò Superiore (KR);

Leonardo Sforza, 22enne barese, al suo primo incarico militare, diplomato al liceo linguistico, assegnato alla Stazione di Strongoli (KR).

È stato inoltre presentato il nuovo Comandante della Stazione dei Carabinieri di Crotone Principale, il Luogotenente Carmine Cefalo, 49enne palermitano, laureato in “Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali”, insignito di varie onorificenze tra cui il Nastrino di Merito per il servizio prestato durante la pandemia, la Croce d’Argento e quella d’Oro con la Torre per i 16 e i 25 anni di servizio.

Già Ufficiale di Complemento dell’Aeronautica Militare, ha maturato esperienze significative nella Capitale, presso la Stazione dei Carabinieri di Roma Bravetta, e in provincia di Crotone, dove ha prestato servizio come addetto all’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Crotone (2004–2012), e fino alla scorsa settimana come Comandante della Stazione di Santa Severina (KR).

A sostituirlo a Santa Severina sarà il Maresciallo Lucia Martini, 25enne pistoiese, diplomata in Tecnica Agraria, che ha frequentato il Corso Formativo e svolto servizio per due anni alla Stazione di Petilia Policastro. Distintasi per professionalità, sarà la prima donna nella provincia di Crotone a guidare una Stazione dei Carabinieri, operando in un’area ad alto valore storico-artistico.

Tali rinforzi, particolarmente qualificati anche per via delle discipline affrontate nel corso triennale conclusosi con la Laurea in “Scienze Giuridiche della Sicurezza” presso l’Università di Firenze, apporteranno nuove energie e competenze ai Reparti. In particolare, il loro inserimento nelle Stazioni Carabinieri, fulcro operativo dell’Arma, rappresenta un concreto segnale di rinnovamento generazionale e di attenzione dell’Istituzione verso il territorio e i cittadini della provincia di Crotone.