l Sakro Crotone beach soccer di Giuseppe Talarico e Giuseppe Fiorino allenata da mister Vincenzo Piperis si salva e resta nella Poule Promozione di Serie A di Beach Soccer Q8 2025.

Un risultato storico che permette ai crotonesi di restare in serie A evitando di fatto la retrocessione in Serie B.

Con alle spalle questa bella impresa che esalta lo spirito agonistico e di attaccamento ai colori e alla città di tutta la squadra e dello staff tecnico e dirigenziale si pensa già di programmare la nuova stagione agonistica

Nuova stagione agonistica che si affronterà con più esperienza, con più forza e con più entusiasmo che, secondo il dirigente Fiorino , “dovrà coinvolgere l’intera città oltre alle istituzioni e agli imprenditori locali che – rimarca sempre il dirigente – già quest’anno hanno dato un grande sostegno per affrontare un campionato difficile sia per la qualità degli avversari e sia per le difficoltà logistiche e organizzative” ,

Avanti così e forza Beach Soccer Crotone