Un connubio perfetto tra musica, solidarietà e impegno per la protezione dell’ambiente. È con grande entusiasmo che il Circolo IBIS e il Maestro orafo Gerardo Sacco presentano l’evento “Un Mare di Musica e Speranza”, una serata che unisce il talento musicale dei giovanissimi Blind Star al sostegno concreto per la ricerca scientifica e la conservazione dell’ecosistema marino.

Un impegno concreto per il futuro dell’ambiente e della ricerca scientifica

Da sempre attento alle problematiche ambientali e al futuro della nostra Terra, il Maestro Gerardo Sacco ha scelto di affiancare il Circolo IBIS nelle sue fondamentali attività di ricerca. Il Circolo, con il suo impegno costante, è in prima linea nella protezione dell’ambiente del Crotonese, con un focus particolare sulle acque del Mar Ionio.

Negli ultimi anni, infatti, il Circolo IBIS ha dato un grande contributo alla ricerca scientifica, conducendo studi su specie marine vulnerabili e minacciate, come la foca monaca, i pesci alieni e gli squali che abitano le acque del nostro mare.

Grazie all’impegno di esperti e ricercatori, con il supporto di importanti università italiane come l’Università di Milano-Bicocca, l’Università della Calabria, l’Università di Catania e l’Università degli Studi del Sannio, il Circolo IBIS ha intrapreso ricerche fondamentali per la tutela della biodiversità marina e la salvaguardia degli habitat naturali. In particolare, le ricerche a bordo dell’imbarcazione Lady Anna S. hanno portato alla scoperta di specie poco conosciute e alla creazione di un database essenziale per il monitoraggio e la protezione delle nostre acque.

Musica e solidarietà: un viaggio di speranza

L’appuntamento per questa causa così importante è fissato per martedì 29 luglio, a partire dalle ore 22.30, nel suggestivo locale Mara Kalos, in spiaggia, viale Magna Grecia a Crotone. Un evento che trasformerà la serata in una celebrazione di speranza per il futuro del nostro mare, unendo la bellezza della musica dal vivo dei Blind Star alla possibilità di contribuire, con un piccolo gesto, alla ricerca scientifica.

Con una donazione di soli 10 euro, ogni spettatore non solo avrà l’opportunità di godere della musica dei Blind Star, ma contribuirà attivamente al finanziamento delle ricerche in corso del Circolo IBIS. Inoltre, i partecipanti avranno la possibilità di vincere un’opera unica del Maestro Gerardo Sacco, simbolo di protezione e amore per la natura: la Tartaruga, un gioiello che incarna la missione della serata.

Il valore di un impegno che parte dal cuore

Il Maestro Gerardo Sacco, da sempre riconosciuto per la sua arte e il suo impegno verso il sociale e l’ambiente, ha scelto di unire le sue forze con il Circolo IBIS per contribuire a un progetto che non è solo una passione, ma una vera e propria missione.

“Quando si parla di natura, di mare, di futuro, non si può rimanere indifferenti. Per proteggere ciò che amiamo, dobbiamo conoscerlo prima. Il mio impegno, insieme a quello del Circolo IBIS, è quello di garantire che le generazioni future possano godere delle meraviglie che oggi rischiano di scomparire”,

afferma il Maestro Gerardo Sacco.

La presenza di ognuno sarà fondamentale per garantire il proseguimento di queste attività cruciali per la salvaguardia dell’ambiente marino. Ogni contributo, piccolo o grande che sia, rappresenta una speranza per il nostro mare e per le specie che lo popolano.

Unisciti a noi: ogni nota conta!

Vi invitiamo a partecipare numerosi per una serata indimenticabile di musica, cultura e impegno per l’ambiente.

“Un Mare di Musica e Speranza” è l’occasione perfetta per fare la differenza e dare un segno concreto di speranza e amore per il nostro territorio e la sua biodiversità.

Non mancate!

Vi aspettiamo per una serata all’insegna della solidarietà, della ricerca e dell’amore per la natura.

Per informazioni e prenotazioni:

📍 Mara Kalos – Viale Magna Grecia, Crotone

📆 Data: Martedì 29 luglio – Ore 22.30

🎟️ Contributo: 10 euro – Riffa solidale con premio gioiello Gerardo Sacco “Tartaruga”

📞 Prenotazione tavoli: Segreteria Circolo IBIS – 349 4674358