Dalle radici più autentiche di Calabria, dove il mistero incontra il gusto, nasce Amaro Oraculum, un infuso di erbe e mistero, che trae origine da un’antica formula tramandata nel silenzio dei secoli e affinato in botti di rovere che un tempo contenevano il vino degli dei – il Gaglioppo. Non solo una bevanda, ma un’offerta sacra, un dono destinato agli dèi attraverso la voce dell’oracolo, che vegliava nel tempio di Apollo Aleo, nell’area sacra di Punta Alice a Cirò Marina.

Si narra che la ricetta fu rinvenuta da Antonio, appassionato esploratore, in un’antica pergamena tra i resti del tempio le cui scritte descrivevano una combinazione di erbe aromatiche del territorio calabrese, come il finocchietto, la ruta, l’assenzio, l’alloro e la liquirizia. Ma il vero incanto stava nell’ingrediente più raro e prezioso: la genziana, una pianta dalle proprietà digestive, che suscitava un senso di mistero profondo, come se fosse stata scelta per svelare un segreto nascosto.

La ricetta dell’amaro divenne un segreto di famiglia, considerato un dono divino. Oggi, Bernardo Romano, discendente diretto di quella famiglia che per generazioni ha custodito il segreto della ricetta, ha deciso di restituire all’amaro la fama che meritava, consapevole che ogni goccia di quel liquido racchiude una storia, un mistero e la forza di un’eredità che non va mai dimenticata, perché il passato può sempre illuminare la strada del futuro.

Ideale a fine pasto, servito a temperatura ambiente o leggermente fresco. Perfetto anche in meditazione, da degustare lentamente, goccia dopo goccia. Le erbe vengono selezionate con cura nei campi che ancora oggi riecheggiano del profumo della Magna Grecia, e ogni bottiglia diventa un piccolo scrigno in cui la tradizione si fonde con l’innovazione.

Seguici su amaro_oraculum e su www.oraculumamaro.it