[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Martedì 29 luglio, a partire dalle ore 20:00, Piazza Mavila a Cirò ospiterà la “Sagra del Tartufo – Gelato di Pizzo”, un evento dedicato all’eccellenza dolciaria calabrese per eccellenza. Sotto il patrocinio del Comune di Cirò, la serata vedrà protagonista il vero tartufo artigianale di Pizzo, celebre per la sua inconfondibile bontà e riconosciuto come simbolo del patrimonio gastronomico regionale.

Organizzata in collaborazione con l’Antica Gelateria di Pizzo, la manifestazione offrirà ai visitatori un’esperienza sensoriale unica: “bello da vedere, dolce da gustare, il più buono del mondo”, come recita lo slogan dell’evento.