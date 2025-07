I FRATELLI PISANO CON LE COPPE

Alla XIX Mostra Nazionale dei Bovini di Razza Podolica, l’azienda Pisano conquista il primo posto assoluto: una vittoria che onora la tradizione e illumina il futuro della zootecnia calabrese

■Antonio Loiacono

Un trionfo che profuma di fieno, fatica e storia. Alla XIX edizione della Mostra Nazionale dei Bovini di Razza Podolica (26 e 27 luglio scorsi), nella suggestiva cornice del Lago Sirino, a conquistare il primo posto assoluto a livello italiano è stata una vacca dell’azienda Pisano di Scala Coeli, simbolo di eccellenza zootecnica e orgoglio di un intero territorio.

L’evento è stato promosso da ANABIC, ARA Basilicata, ARA Calabria, con il supporto della Regione Basilicata e del Comune di Nemoli. Non è mancato il plauso delle istituzioni, tra cui l’Assessore all’Agricoltura della Regione Basilicata, Carmine Cicala, che ha dichiarato:

“Difendere la razza podolica significa difendere la nostra storia, i nostri paesaggi, il nostro futuro. Questi animali sono veri e propri custodi del territorio.”

La vacca vincitrice si chiama “Bannera”, nata il 1° novembre 2016 e registrata con la matricola auricolare IT97899254336. Ha ottenuto il primo posto nazionale come miglior fattrice e prima classificata nella preselezione. Accanto a lei, un’altra eccellenza: la giovane manza “Carolina” (IT978990386348), classe 2023, classificata come riserva di campionessa junior, ma al primo posto nella medesima selezione. Questi trofei raccontano un lavoro minuzioso, appassionato e instancabile.

All’azienda è stato conferito anche il premio nella categoria “Miglior Allevatore”!

Fondata oltre un secolo fa, l’azienda Pisano oggi è guidata con dedizione dai fratelli Domenico, Sinibaldo e Gianfranco, sotto la proprietà di Alfonsina Pisano (figlia di Domenico). Il loro impegno è stato riconosciuto da tutta la comunità zootecnica nazionale.

Le dichiarazioni di Domenico Pisano, il veterano dell’azienda, raccontano l’emozione del trionfo:

“Quando abbiamo sentito pronunciare il nome di “Bannera” come miglior esemplare d’Italia, ci siamo guardati negli occhi con le lacrime. In quel momento non era solo una vacca a vincere: era la nostra storia, la nostra fatica, i sacrifici di chi ci ha preceduto e che non è più qui, ma che continua a vivere in ogni gesto del nostro lavoro. Questo riconoscimento è il frutto di un amore profondo per la terra, per gli animali, per la nostra Calabria. È la dimostrazione che anche da un piccolo paese come Scala Coeli possono nascere eccellenze, se si ha la forza di resistere e la pazienza di credere nel tempo.

“Bannera” è per noi come una figlia, “Carolina” è il nostro futuro e ogni capo che alleviamo è parte di una famiglia più grande. Questa vittoria la dedichiamo ai nostri genitori, ai giovani che vorranno continuare il cammino e a tutta la nostra comunità che merita più attenzione, più dignità, più possibilità.

Un ringraziamento profondo e sentito va all’ANABIC (Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne), che da anni ci affianca con competenza, passione e grande disponibilità. Non è solo un ente: è una vera guida per chi, come noi, ha scelto di dedicare la propria vita alla Podolica. Il supporto continuo, la vicinanza umana e tecnica che ci viene offerta, sono una parte fondamentale dei nostri successi. Senza ANABIC, tutto questo non sarebbe stato possibile.

Un grazie speciale e sincero anche all’ARA (Associazione Regionale Allevatori) Calabria, nella persona della direttrice Filomena Citraro, per la sua dedizione instancabile, la sua vicinanza concreta e la competenza tecnico-scientifica con cui accompagna ogni allevatore. Un ringraziamento altrettanto forte al Commissario Antonio Arnone, per la fiducia, il sostegno e l’ascolto che ha sempre dimostrato verso la nostra realtà. Sentirsi accompagnati da istituzioni così presenti e sensibili fa davvero la differenza, soprattutto per aziende come la nostra, radicate in territori difficili.

Un pensiero importante va anche al lavoro instancabile di mio nipote Rocco Pisano, veterinario e riferimento scientifico della nostra azienda. È anche grazie a lui se oggi l’allevamento Pisano è tra le poche realtà in Calabria che, da circa tre anni, pratica la fecondazione artificiale sulla razza Podolica. Un passo importante, frutto di ricerca, coraggio e visione, che ci permette di guardare al futuro senza mai perdere il legame con la tradizione.

Questo traguardo è di tutti. Noi continuiamo a crederci, con il cuore, con le mani, con la terra sotto i piedi.”

Con 98 capi e 46 espositori provenienti da Basilicata, Campania e Calabria; la Mostra è stata anche una vetrina di speranza per il futuro della zootecnia. Il successo della famiglia Pisano è diventato il simbolo del riscatto del Sud, della valorizzazione delle razze autoctone, della sostenibilità applicata davvero.

L’allevamento Pisano non è solo un’azienda: è un pilastro per la conservazione della razza Podolica, una delle poche razze autoctone italiane sopravvissute grazie al lavoro tenace degli allevatori del Sud. Oggi è un simbolo di sostenibilità, biodiversità e qualità.

Mentre in Europa e in Italia il numero di bovini diminuisce, la razza Podolica registra una crescita costante. Oggi più di 1000 allevamenti e oltre 38.000 capi sono iscritti al Libro Genealogico. Un segnale chiaro: la podolica non è solo memoria, ma futuro.

Alla luce del 2026 proclamato “Anno Internazionale dei Pascoli e della Pastorizia” dalle Nazioni Unite, l’affermazione dell’azienda Pisano ha un significato ancora più forte: riconoscere il valore degli allevatori, dei territori e dei prodotti autentici. Un successo che profuma di pascoli, di sudore, di futuro.

Ma l’azienda Pisano è molto più di un allevamento! È un presidio culturale, paesaggistico ed economico per Scala Coeli. Una storia vera, fatta di mani callose e sguardi fieri. E adesso, anche di un titolo che onora l’intero Sud.

Bannera e Carolina sono tornate a casa, ma il loro muggito si sente ovunque!