Ritornano dal 1° agosto a Camigliatello Silano i festeggiamenti per la Beata Vergine Maria Assunta con un ricco programma di eventi religiosi e culturali. La festa patronale, organizzata dal parroco padre Raffaele Di Donna e dai collaboratori della parrocchia dei SS. Roberto e Biagio, con il patrocinio del comune di Spezzano della Sila, si svolgerà fino al 15 agosto, giorno in cui si chiuderà con i tradizionali fuochi pirotecnici.

Tra gli appuntamenti da non perdere il 1 agosto alle 19.30: Sfilata e spettacolo del gruppo “SBANDIERATORI BESIDIAS DI BISIGNANO” sul corso principale di Camigliatello Silano.

LUNEDI’ 11 AGOSTO Organizzazione della giornata comprensivo dello spettacolo musicale dall’ “ASSOCIAZIONE CULTURALE RURALS VILLAGES ETS”.

Dalle Ore 15.00 alle Ore 19.00: GIOCHI POPOLARI PER GRANDI E PICCINI.

Ore 21.15 Spettacolo musicale con il gruppo: “NOSTALGIA MANIA”. Lo show dei grandi successi.

MERCOLEDI’ 13 AGOSTO 2025 Ore 21.15 Spettacolo musicale con il gruppo “GIORNI INFINITI” – Pooh Tribute Band.

GIOVEDI’ 14 AGOSTO 2025

Ore 21.15 Spettacolo musicale con il gruppo “UNA NOTTE CROCIERA”.

Novità di quest’anno l’inserimento delle sagre a tema sulla parte alta del corso principale si inizia il 1 agosto con quella del Cullurielli. Poi il 10 Agosto quella dell’anguria , per proseguire 11 agosto con quella del salsiccia Calabrese , il 12 agosto quella del bombolone.

Il 13 agosto torna quella del Cullurielli e il 14 agosto si completa con quella del panzerotto.

Come ogni anno e già presente presso la casa del forestiero sul corso principale la pesca di beneficenza.

Per quanto riguarda gli eventi liturgici, le messe saranno celebrate ogni giorno alle ore 18:00.

Durante la quindicina saremo guidati nelle meditazioni dal rev.do Sac. Massimo laconianni

DOMENICA 10 AGOSTO – Festa di San Lorenzo ore 00.00 Santa Messa Chiesetta della Località Campo San Lorenzo.

Il 15 agosto, dopo la processione per le vie del paese in onore della Madonna Assunta, ci sarà lo spettacolo finale dei fuochi d’artificio. Per ulteriori informazioni sul programma della festa, è possibile visitare la pagina Facebook della parrocchia dei SS. Roberto e Biagio di Camigliatello Silano.