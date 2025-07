C’è un luogo dove i sogni prendono forma attraverso la stoffa e l’immaginazione. Quel luogo si chiama Arcadia. Nata nel 2023 dal desiderio di un gruppo di giovani calabresi, Arcadia è più di un’associazione: è una visione condivisa, un progetto culturale che mette al centro la bellezza, il talento e il territorio.

In un tempo in cui la Calabria cerca nuove strade per raccontarsi, Arcadia ha scelto la moda come linguaggio per dialogare con il mondo. Un linguaggio giovane, fluido, potente. Così nasce Arcadia Exhibition, evento che nel 2025 giunge alla sua terza edizione, portando con sé tutta l’energia degli inizi e una visione ancora più matura.

Il tema di quest’anno è “Le Rêveur” – Il Sognatore.

Un omaggio a chi osa immaginare, a chi crea mondi senza confini, a chi fa della creatività un ponte tra realtà e desiderio. L’edizione 2025 sarà un viaggio onirico, dove moda e arte si intrecciano per dare forma a visioni intime e collettive.

18 e 19 agosto 2025 – Crotone (KR)

Il 18 agosto, gli spazi del Museo Pitagora si trasformeranno in un laboratorio creativo aperto al pubblico. Qui saranno esposte le creazioni degli 11 fashion designer selezionati da tutta Italia.

Oltre alla mostra, il programma prevede workshop a cura del brand romano MOR/PHE e un Meet & Greet con professionisti della moda e della comunicazione provenienti da Milano e non solo, per offrire ai partecipanti occasioni concrete di formazione e confronto.

Il 19 agosto, la serata conclusiva si svolgerà all’aperto, nel suggestivo scenario del nuovo Teatro Comunale “V. Scaramuzza”.

Sarà una festa dell’arte: una grande sfilata sotto le stelle, performance, video, talk e momenti di spettacolo che mescoleranno moda, danza, musica e narrazione. Un evento pensato per il pubblico, ma soprattutto per i sognatori.

A presentare i capi in gara saranno modelle professioniste, guidate da una coppia di conduttori che accompagneranno il pubblico in questo viaggio emozionante.

La serata vedrà anche la premiazione del vincitore del Premio Arcadia 2025, una scultura esclusiva del maestro orafo Antonio Affidato, simbolo del legame tra tradizione artigiana e arte contemporanea.

Ai primi tre classificati sarà destinato un montepremi, ma l’opportunità più grande sarà quella di entrare a far parte di una rete viva e concreta.

A decretare il vincitore sarà una giuria d’eccellenza, composta da professionisti e creativi di spicco nel panorama italiano:

Lorenzo Seghezzi – Creative Director e fondatore del brand omonimo

Aurelio Comparelli – Fashion stylist

Ida Galati – Fashion Teller e fashion content creator

Ludovica Gualtieri – Fashion designer

Ludovica Fares – Fashion designer e art director

Rosanna Vetturini – Curatrice d’arte e artista

Grazie alla rinnovata collaborazione con GLAMI, associazione romana partner del progetto, i giovani designer potranno vivere il backstage delle Fashion Week di Milano e Parigi e ricevere un servizio fotografico professionale per valorizzare la propria collezione.

Arcadia non è solo un evento.

È un modo di restare, di credere nella propria terra, di dare spazio a chi spesso non trova spazio.

È un atto d’amore verso la Calabria, che merita di essere raccontata anche così: con la stoffa cucita da mani giovani, con occhi che sanno guardare oltre, con sogni che diventano abiti, incontri, visioni.

Perché sognare è il primo passo per costruire.

E Arcadia è un sogno che cresce insieme a chi ci crede.