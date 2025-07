Continuano i successi per Francesco Pio Renda, domenica 27 Luglio 2025, presso l’ASD Fidasc Tio a segno M.S. , si è svolta l’eliminatoria Regionale del 22 campionato Fidasc di tiro di campagna a 200 m su sagoma del camoscio.

Il nostro giovane atleta Francesco Pio Renda alla prima esperienza in questa specialità, in quanto posso accedere i ragazzi che hanno compiuto almeno 16 anni, nonostante tante difficoltà come il caldo , l’arma non specifica per questa prova, in quanto si consigliano carabine con canna varmint e cal 308 win o simile, è riuscito a conquistare la medaglia di bronzo nella categoria Juniores.

Francesco è uno specialista della Fossa Olimpica ma un atleta anche per solo divertimento può provare altre discipline.

Francesco ha voluto provare il tiro a lunga distanza con una carabina da caccia in cal 223 rem riuscendo a fare un bel punteggio che gli ha permesso di conquistare il 3 posto che gli ha permesso di poter disputare la finale Nazionale nel mese di Settembre a Perugia, rimasto contento del risultato e della specialità ma la sua passione resta il tiro a piattello.

I compimenti vanno a questo giovane ch emette anima e corpo per lo sport e soprattutto per il tiro.

Sono stati circa 40 partecipanti provenienti da tutta la Calabria.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

I ringraziamenti vanno alla Fidasc ed alla mamma Maria Rosaria ed al papà Enzo che sono stati quasi i promotori di tale disciplina in Calabria ed oggi piano piano sta crescendo.

Il papà Enzo e la mamma Maria Rosaria augurano il meglio a Francesco in quanto ragazzo modello e che crede nello sport.