Il Marrelli Hospital di Crotone rafforza il proprio ruolo di centro di eccellenza nella lotta contro il cancro, annunciando con orgoglio di essere tra i primissimi ospedali in Italia ad aver installato Elekta ONE, il sistema più avanzato oggi disponibile per la pianificazione radioterapica. Questo traguardo segna un ulteriore passo in avanti significativo nell’offerta di cure oncologiche di altissima precisione per i pazienti del Sud Italia.

Elekta ONE, frutto dell’innovativa integrazione con MIM Software, rappresenta un vero e proprio cambio di paradigma nell’organizzazione dei flussi clinici. Si tratta di una piattaforma completa e interamente accessibile da qualsiasi postazione, progettata per ottimizzare l’intero processo radioterapico: dalla complessa elaborazione delle immagini fino alla somministrazione del trattamento.

Tra le caratteristiche rivoluzionarie che Elekta ONE porta al Marrelli Hospital, spiccano:

· Contouring Automatico basato su Intelligenza Artificiale: La delineazione delle strutture anatomiche da irradiare (tumore) o da preservare (organi sani) avviene direttamente dalla CT di centraggio in modo rapido e con una precisione senza precedenti, grazie all’uso dell’intelligenza artificiale. Questo riduce notevolmente i margini di errore e personalizza il trattamento su ogni singolo paziente.

· Calcolo della Dose Ultrarapido e Accurato (GPU-accelerated Monte Carlo): La tecnologia Monte Carlo accelerata da GPU consente un calcolo della dose radioterapica estremamente accurato in tempi drasticamente ridotti, garantendo la massima efficacia terapeutica.

· Riduzione delle Unità Monitor (MU) e Maggior Comfort per il Paziente: Grazie all’efficienza del sistema, si ottiene una significativa riduzione delle MU per frazione, il che si traduce in un minor tempo di erogazione del trattamento sulla macchina. Questo non solo ottimizza i tempi di utilizzo delle apparecchiature, ma soprattutto offre un maggiore comfort per il paziente, riducendo la durata di ogni seduta.

Inoltre, Elekta ONE apre le porte all’implementazione della Radioterapia Adattiva (Adaptive Radiotherapy). Questa capacità permette di rispondere efficacemente ai cambiamenti quotidiani che il corpo del paziente può subire durante il ciclo di cura (come variazioni di peso o dimensione del tumore), consentendo una ripianificazione giornaliera del trattamento ad elevata qualità. Ciò assicura che ogni irradiazione sia sempre la più precisa e personalizzata possibile.

L’installazione e la piena operatività di Elekta ONE sono state completate con il supporto diretto del team tecnico di Elekta, in stretta collaborazione con il personale medico e fisico altamente qualificato del Marrelli Hospital. Il sistema è già a pieno regime e al servizio dei pazienti oncologici del territorio calabrese.

Questa importante innovazione tecnologica conferma il Marrelli Hospital tra i poli d’eccellenza e all’avanguardia nel Sud Italia, capace di coniugare le tecnologie più sofisticate con una profonda competenza professionale e un’attenzione costante al benessere del paziente, offrendo trattamenti sempre più efficaci, rapidi e personalizzati nella lotta contro il cancro.