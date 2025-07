Si alza ufficialmente il sipario sul Beach Soccer Tour 2025 – “Le Finali”, l’atteso evento sportivo organizzato dalla FIGC – Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Beach Soccer, in collaborazione con il Comune di Cirò Marina.

Venerdi 1 agosto 2025, alle ore 20:00, presso la suggestiva Beach Arena di via Torrenova, si terrà la Conferenza Stampa Ufficiale di Presentazione della fase conclusiva del tour, che vedrà la cittadina ionica trasformarsi nel cuore pulsante del beach soccer italiano.

Nel corso dell’incontro saranno svelati tutti i dettagli del programma ufficiale delle gare, le squadre finaliste pronte a sfidarsi sulla sabbia, le iniziative collaterali previste per il pubblico e il coinvolgimento delle realtà istituzionali e commerciali che sostengono l’evento.

Alla serata prenderanno parte rappresentanti della FIGC-LND, autorità locali, sponsor e partner, confermando il forte legame tra sport, territorio e promozione turistica.

L’appuntamento rappresenta un momento significativo non solo per gli appassionati di sport, ma per tutta la comunità di Cirò Marina, che si prepara ad accogliere atleti, tecnici, tifosi e media provenienti da tutta Italia.

Beach Soccer Serie A Q8: La presentazione delle Final Eight

Dal 7 al 9 Agosto otto squadre alla ricerca dello Scudetto 2025. Le semifinali e la finale in diretta su SkySport

Roma, 29 Luglio 2025 – La Serie A Q8 2025 si prepara al gran finale. Dal 7 al 9 Agosto alla “Puntocuore” Beach Arena di Cirò Marina (Kr) le migliori sette squadre della Poule Scudettoinsieme alla prima classificata della Poule Promozione (format introdotto dal 2019) si affronteranno in gare ad eliminazione diretta organizzate in Quarti di Finale, Semifinali e Finale per conquistare il 21esimo Scudetto italiano. Si parte il 7 Agosto con i Quarti Farmaè Viareggio-Happy Car Samb (ore 16.00), Napoli-We BS Catania (17.15), Lenergy Pisa-Cagliari (18.30) e Domusbet.tv Catania-Naxos (19.45). Il percorso è già prestabilito come un tabellone tennistico QUI.

Venerdì 8 Agosto le Semifinali si giocheranno praticamente allo stesso orario dei Quarti (16.00, 17.15, 19.00 e 20.30) mentre Sabato 9 Agosto le Finali iniziano alle 10.30 e dopo una pausa tutta una tirata mozzafiato dalle 17.00 fino alle 20.30, calcio d’inizio della Finale. Le semifinali e la finale saranno trasmesse in diretta su SkySport. Tutti i Quarti in live streaming sul canale youtube ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.

La presentazione delle finaliste

Domusbet.tv Catania è la squadra che sta polverizzando tutti i record della Serie A. L’unico club sempre presente dal 2004, anno dell’istituzione del Campionato, il più titolato (17 trofei italiani più l’Euro Winners Cup del 2025), quello che ha giocato più finali (31 più EWC) e si è qualificato più volte alle Final Eight (venti su ventuno, ha mancato solo le finali del 2005). Quest’anno Catania ha già alzato al cielo la Supercoppa e l’Euro Winners Cup, la Champions del beach soccer. Il club dell’elefantino ha vinto il Girone per la decima volta nella sua storia, non ci riusciva dal 2021. Nella fase a Girone i siciliani le hanno vinte tutte tranne il derby con l’altra squadra di Catania grazie anche alla migliore difesa (15 reti subite). Nei suoi ventuno anni di vita sportiva il club dell’elefantino ha sempre giocato almeno una finale tranne nel 2010, 2009 e 2007. Unico neo, Catania ha mancato la finale di Coppa Italia. Non succedeva dal 2017. Dodici giocatori sono andati a segno in Campionato. 16 reti le hanno messe a segno insieme il brasiliano Alisson e l’argentino Ponzetti (gol equamente divisi a metà). Seguono a quota quattro l’azzurro Josep Jr e il nazionale brasiliano Catarino. In Coppa nessuno ha spiccato in zona gol ma, a conferma della profondità della rosa, sono ben tredici i beachers che hanno gonfiato la rete.

Lenergy Pisa, secondo nel Girone, è salito sul podio per la sesta volta. Dal 2014, anno della sua fondazione, ha saltato le Final Eight solo nel 2014 e 2015. Nelle ultime nove edizioni i toscani si sono sempre qualificati alle fasi finali. Il salto di qualità il Pisa l’ha fatto negli ultimi quattro anni quando ha collezionato due Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa giocando altre quattro finali, cinque contando l’Eurowinners Cup 2023. Dal 2021 Pisa solo una stagione non ha centrato un obiettivo, quella passata. Nel Girone ha vinto sette gare perdendo con Viareggio e ai rigori con la Domusbet.tv Catania. Punto di forza, il miglior attacco della Poule Scudetto (47 gol). Il brasiliano Hulk è il capocannoniere di tutto il Campionato con 20 reti con buone probabilità di superare le 23 della scorsa stagione che lo issarono in cima alla classifica marcatori. Dietro di lui staccato l’altro brasiliano Datinha (6 gol). In Coppa Pisa si è dovuta accontentare di un 5^ posto che ha interrotto la serie di quattro finali consecutive. Bomber di Coppa, neanche a dirlo, sempre Hulk (6 centri).

Napoli è la società che sta vivendo la sua stagione migliore. Al suo nono anno di partecipazione nel circuito ufficiale il club partenopeo, al primo colpo, è riuscito ad alzare il suo primo storico trofeo, la Coppa Italia. In Campionato si è piazzato terzo nel Girone, il secondo miglior risultato di sempre dopo la seconda piazza del 2023. Un risultato frutto dell’equilibrio con il secondo miglior attacco e difesa della Poule Scudetto. Napoli dal 2021 non manca mai alle Final Eight ma ha superato i Quarti solo nel 2022 e 2023. In zona gol finora hanno fatto la differenza il brasiliano Antonio (10 sigilli) e i fratelli gemelli portoghesi Leo e Be Martins (14 reti in due). Sei centri per i nazionali azzurri Alla e Sciacca. Bomber di Coppa sempre il portoghese Be Martins(6 gol).

Dal 2010, anno della sua rifondazione, Farmaè Viareggio non ha mai mancato un appuntamento con le Final Eight. I bianconeri hanno vinto tutti i titoli italiani (cinque trofei in bacheca più l’Euro Winners Cup del 2016). Nelle ultime quattro stagioni Viareggio ha sempre giocato almeno una finale, compresa la Coppa Italia 2025, ma non alza un trofeo dal 2023. Di finali in Italia Viareggio ne ha giocate in tutto quindici vincendone cinque. Nella prima fase i bianconeri si sono piazzati quarti, un risultato inusuale per una squadra che in 15 Campionati è rimasta fuori dal podio del Girone solo nel 2021 e nel 2010. Viareggio vanta il miglior attacco insieme al Pisa (47 gol) con due ko, uno di misura con il Napoli e un altro con la Domsubet.tv. Capocannoniere in Campionato è il sempiterno brasiliano Bruno Xavier (10 reti) seguito dal giovane Matteo Santini (8). In Coppa, fermato in finale dal Napoli, il Viareggio è stato trascinato sempre da Bruno Xavier (8 firme).

Per l’otta stagione di fila l’Happy Car Samb si presenta alle Final Eight. Nei suoi sedici anni di vita nel circuito ufficiale solo nel 2016, 2010 e 2009 la Samb ha mancato l’obiettivo. Il club marchigiano ha già otto trofei in bacheca più altre quattro finali disputate ma non gioca un atto conclusivo dal 2021 e non centra un titolo dal 2019. Dopo il 6^ e 7^ posto delle ultime due fasi a Girone della Poule Scudetto la Samb si è piazzata 5^ come nel 2022. Il club rossoblù nel 2017 da terzo del Girone è andato poi a vincere lo Scudetto, in pochi ci sono riusciti. Nello stesso anno la Samb ha centrato il triplete, impresa riuscita solo ad un’altra squadra in attività, il Terracina (nel 2011). La Samb in questo 2025 vanta la terza miglior difesa del torneo e due delle sue quattro sconfitte le ha subite con un solo gol di scarto. Il bomber in Campionato è Gabriele Gori (10 reti), l’unico giocatore in Italia ad aver vinto la classifica marcatori della Serie A per ben sette volte, l’ultima nella scorsa stagione. Dietro di lui nella Samb c’è il brasiliano Bokinha con sette centri. Anche in Coppa Gori ha gonfiato la rete più di tutti, sei volte.

We BS Catania da quando ha cambiato denominazione e assetto societario nel 2023 ha sempre centrato le Final Eight, ha giocato due finali, vincendo la Coppa Italia nel 2024. Nei suoi precedenti 10 anni di storia Catania, con altre denominazioni e profili societari, non aveva mai giocato una finale qualificandosi alle Final Eight solo tre volte. Il 6^ posto nella prima fase di questa stagione non è il miglior risultato per la WE BS arrivata 2^ nel 2017, 4^ nel 2023, 2016 e 2014. Catania ha chiuso la prima fase con il secondo miglior attacco (46 gol) malgrado le cinque sconfitte. Con le squadre che l’hanno preceduta in classifica gli etnei non hanno mai perso con più di due gol di scarto e sono stati gli unici a battere la Domusbet.tv. In Campionato su tutti il bomber della nazionale italiana Emmanuele Zurlo (15 gol) che sta costruendo le premesse per tornare in testa alla classifica marcatori vinta già nel 2017 e nel 2016. In questo Catania il bomber è seguito dal brasiliano Duarte (10 centri) e dallo spagnolo Chicky (8 firme). Il quarto posto in Coppa la WE BS l’ha ottenuto grazie anche agli undici sigilli sempre di Chicky.

Il Cagliari al suo primo anno nella Poule Scudetto è riuscito subito ad entrare tra le migliori sette d’Italia. Da quando è stato fondato nel 2019 il club sardo ha sempre giocato la Promozione centrando i Play Off nel 2022 e 2023. Nella fase a girone il Cagliari ha conquistato tre vittorie con le sue dirette avversarie dando filo da torcere alla Samb, alla Domusbet.tv e al Pisa riuscendo a superare la WE BS Catania. In campionato la differenza l’hanno fatta i pluridecorati nazionali, il brasiliano Lucao (10 reti) e lo svizzero Hodel (9) seguiti dal recordman Palmacci (5).

Con la riforma del 2019 la prima classificata della Poule Promozione oltre ad ottenere il diritto a giocare la categoria superiore nella stagione seguente può partecipare alle Final Eight insieme alle grandi. In questo 2025 Naxos ha vissuto una favola centrando un obiettivo storico, un traguardo inseguito nei suoi cinque anni di vita sportiva vissuti sempre nella Poule Promozione. Le avvisaglie dell’impresa si erano intraviste nella scorsa stagione con il 2^ posto ai Play Off. In questo campionato la squadra siciliana non ha lasciato scampo agli avversari vincendo tutte le partite grazie al miglior attacco del girone (54 gol come il Terracina). Non è stato facile perché cinque successi Naxos li ha conquistati con uno o due gol di scarto, non di più. Protagonista assoluto lo spagnolo Pablo Perez capace di segnare 20 gol confermandosi sui livelli del 2024 (diciannove centri più gli undici nei Play Off).