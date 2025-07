Dal 2 al 9 agosto la Beach Arena ospita le finali scudetto del Campionato Italiano di Beach Soccer: eventi per famiglie, dj set, attività ludiche e il progetto “Q8 Sailing for Change” per la salvaguardia dell’ambiente marino.

Energy Village Q8 a Cirò Marina: otto giorni di Beach Soccer da vivere tra sport, giochi per i più piccolie tutela dell’ambiente marino.

Lo sport è diventato un linguaggio universale che parla a tutti i background culturali e territoriali, che crea occasioni di incontro andando oltre l’attività agonistica.

In questo contesto si inserisce Q8 Italia, che accompagna il Campionato Italiano di Beach Soccer come Title Main Partner. La collaborazione con FIGC Lega Nazionale Dilettanti nasce dalla visione condivisa dello sport come veicolo di valori positivi, inclusione e sostenibilità.

Una scelta valoriale che racconta la promessa di essere presenti sul territorio, sostenendo i momenti di condivisione collettivi.

Le Finali di Beach Soccer saranno protagonisti a Cirò Marina dal 2 al 9 Agosto. La Beach Arena in via Torrenova sarà il palcoscenico delle finali scudetto in diretta SkySport.

Il Campionato e le attività connesse

Lo sport non è solo gioco, ma anche spirito di squadra e senso di appartenenza, genera relazioni che durano nel tempo.

Con l’Energy Village Q8 a ogni tappa, il Campionato Italiano di Beach Soccer è un evento che offre momenti di aggregazione per il pubblico e gli atleti.

Sono tante le attività che verranno organizzate all’Energy Village Q8 per coinvolgere famiglie, giovani e appassionati: dai tornei alla PlayStation passando per il classico calcio balilla e giochi su gonfiabili fino ai dj set, con gadget in omaggio da poter vincere divertendosi, tutti i giorni da sabato 2 a sabato 9 Agosto.

Q8 Sailing for Change: tutelare il mare, tappa dopo tappa

Lungo tutto il tour, Q8 racconta il progetto “Q8 Sailing for Change”, che accompagna le tappe del Campionato nelle città marinare con il coinvolgimento dei porti locali, incluso quello Cirò Marina.

L’iniziativa, realizzata con la collaborazione scientifica di LifeGate e lanciata nell’ambito delle celebrazioni per i 40 anni del brand in Italia, si propone di prevenire, assorbire e stoccare gli sversamenti accidentali di idrocarburi in mare, promuovendo pratiche virtuose tra operatori portuali e diportisti.

Dal suo avvio, Q8 Sailing for Change ha coinvolto oltre 45 porti italiani distribuendo i Cleaning Kit. Ad oggi, nell’ambito del progetto sono stati raccolti oltre 32 litri di oli e idrocarburi, equivalenti a più di 32 milioni di litri d’acqua protetti da possibili contaminazioni (circa 32 piscine olimpioniche). Ogni litro di olio, infatti, può contaminare oltre 1.000 m2 di acqua.

Un’estate di emozioni tra spiaggia e campo

La tappa di Cirò Marina rappresenta uno dei momenti più attesi del tour, e offrirà l’occasione unica per vivere dal vivo lo spettacolo e le emozioni del Beach Soccer, oltre che per conoscere più a fondo il mondo Q8.

Grazie anche alla sua presenza capillare in tutta Italia, Q8 vuole raccontare il suo impegno come compagno di viaggio quotidiano, che non si limita al rifornimento, ma crea momenti di condivisione.