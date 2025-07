Si è svolta, il 30 luglio, presso la Sala Consiliare “Falcone e Borsellino”, la cerimonia ufficiale di conferimento della Cittadinanza Onoraria al Maestro Eduardo Delgado, nato a Rosario (Argentina), pianista di fama internazionale e promotore instancabile del dialogo culturale tra i popoli attraverso la musica.

Eduardo Delgado è stato allievo ed erede spirituale di Vincenzo Scaramuzza, crotonese, un genio della musica al quale è stato intitolato il nuovo Teatro Comunale.

Alla presenza del prefetto Franca Ferraro, autorità civili e militari, rappresentanti del mondo culturale, cittadini, il sindaco Voce ha consegnato al maestro Delgado la pergamena che sancisce il legame simbolico e affettivo tra il musicista argentino e la città di Crotone.

Ad aprire la cerimonia è stato il presidente del Consiglio Comunale Mario Megna, che ha sottolineato: “il Consiglio Comunale ha votato all’unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria al Maestro Delgado. La sua carriera e il suo impegno nel promuovere la musica a livello internazionale rappresentano i valori che questa città intende onorare e sostenere.”

Nel suo intervento, il sindaco Voce ha dichiarato: “oggi celebriamo non solo un grande artista, ma un uomo che, con la sua arte, ha costruito ponti tra culture e generazioni. Eduardo Delgado, erede spirituale di Vincenzo Scaramuzza, è divenuto parte della nostra comunità, testimone del valore che Crotone attribuisce alla cultura come veicolo di crescita e dialogo.”

L’assessore alla Cultura Nicola Corigliano ha poi evidenziato il significato profondo del riconoscimento: “il maestro Delgado non è solo un interprete straordinario, ma un educatore e un ambasciatore della musica. Questa cittadinanza è anche un invito a continuare insieme il percorso culturale che abbiamo intrapreso”

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Visibilmente emozionato, il maestro Eduardo Delgado ha ringraziato il sindaco, l’amministrazione Comunale e la città: “ricevere la cittadinanza onoraria di Crotone è per me un grande onore e una profonda emozione. Amo l’Italia, la sua gente, la sua cultura. Questa città mi ha accolto con affetto e oggi mi fa sentire parte della sua anima. Continuerò a promuovere la musica come linguaggio universale di pace e bellezza nel ricordo del maestro Vincenzo Scaramuzza.”

Nella pergamena consegnata al maestro Delgado le motivazioni dell’onorificenza: “figura di eminente valore artistico e culturale, pianista di fama internazionale, interprete sensibile e appassionato, nonché erede della grande scuola musicale del maestro Vincenzo Scaramuzza. Con questo riconoscimento, la Città di Crotone abbraccia simbolicamente il maestro Delgado, per aver custodito e diffuso nel mondo l’eredità artistica, pedagogica e spirituale del suo indimenticabile maestro. In segno di stima, gratitudine e profondo affetto, la città lo accoglie tra i suoi cittadini, onorata della sua presenza e del suo legame con le nostre radici”